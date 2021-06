Espadas agarra la bandera andaluza (literalmente) para contrarrestar el mensaje andalucista de Susana Díaz

De Susana Díaz se dice que ha afrontado las primarias en las que el PSOE andaluz va a elegir a su candidato a la Junta envolviéndose en la bandera andaluza, estableciendo paralelismos entre el proceso autonómico de hace 40 años y su actual proyecto. Como telón de fondo, su mensaje de que con ella el PSOE-A mantendrá su libertad e independencia, frente a un Juan Espadas, su principal rival en este proceso, que es un candidato puesto por la dirección federal del partido para así controlar a la federación andaluza desde Ferraz.

El debate de los candidatos de las primarias del PSOE-A será el 8 de junio con preguntas de los militantes

Saber más

Este domingo, en la localidad jiennense de Rus, Díaz machacaba en la misma idea, eje vertebrador de su campaña: "Los socialistas andaluces reivindicamos nuestro 28-F, nuestra libertad y nuestra dignidad para marcar el presente y el futuro de Andalucía". No hay día en el que no salga un mensaje en esta línea con dirección a Ferraz, la diferencia ha estado en que esta vez el sello del andalucismo se lo ha disputado Juan Espadas, que de las palabras incluso ha pasado a los hechos, enarbolando directamente la verde y blanca ante la escultura que homenajea al escudo de Andalucía.

Escenario de la Asamblea de Ronda

La escena tenía lugar en la localidad malagueña de Ronda, donde el regidor hispalense lanzaba un mensaje de defensa del andalucismo en un acto que tenía lugar frente al Casino (el Círculo de Artistas) en el que, en 1918, se celebró la bautizada como Asamblea de Ronda, uno de los hitos fundacionales del andalucismo histórico. En este evento, organizado por los Centros Andaluces de todas las provincias que impulsaba Blas Infante, se aprobaron la bandera, el escudo y el lema de Andalucía.

Espadas ha hecho una defensa del andalucismo frente a la que considera aspiración de la ultraderecha de desmontarlo, una tarea en la que contaría con la connivencia de un PP dispuesto a ceder para mantener el poder. Esto lo entroncó además con uno de los pilares de su proyecto, el municipalismo, ya que la construcción de la autonomía andaluza fue impulsada desde los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, tanto en el periodo previo a la Guerra Civil como durante la Transición.

El simbolismo del manifiesto

Pero el simbolismo no se quedó ahí, ya que Espadas rubricaba en el propio Casino lo que se bautizaba como Manifiesto de Ronda, por el que se compromete a "un PSOE-A fuerte, unido, de izquierdas y andalucista". El documento recoge una serie de compromisos, entre los que se incluyen combatir los estereotipos, defender la cultura andaluza y "proteger los símbolos de la patria andaluza representados en la bandera, el himno y el uso institucional del escudo", todo ello con un motor municipalista.

Así que la lucha por el andalucismo está servida, una bandera que por cierto fuera del PSOE no deja de enarbolar Teresa Rodríguez en su nuevo proyecto político, que acoge a partidos como Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, por no hablar de que los supuestos herederos del andalucismo histórico son los integrantes de la formación Andalucía x Sí, que lidera Modesto González. Muchos comensales en la misma mesa, aunque en estas primarias socialistas el andalucismo hay que leerlo en clave institucional pero sobre todo orgánica, muy vinculado a la supuesta independencia (o no) de la principal federación del PSOE en España, con más de 46.000 militantes.