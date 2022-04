La Comunitat Valenciana convertirá los 6.000 contratos COVID de Sanidad en plazas fijas a partir de mayo, lo que supone un 12% más de personal

“Vamos a aprobar el mayor incremento de plantilla realizado en el sistema valenciano de salud desde su creación, una situación que contrasta con la de otras comunidades autónomas que han decidido despedir a los empleados de refuerzo contratados con motivo de la pendemia”. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha informado este martes del inicio del proceso de creación de un total de 6.000 nuevas plazas en la plantilla estructural del departamento, lo que implica un aumento del 12%.

La alusión realizada por la consellera socialista a otras autonomías va referida principalmente a la comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha decidido no renovar 6.000 de los 11.000 contratos de refuerzo realizados para hacer frente a la COVID-19.

En el caso de la Comunitat Valenciana, con esta decisión se transformarán en plazas estructurales e indefinidas las 6.000 contrataciones temporales de refuerzo realizadas con motivo del coronavirus cuya vigencia finaliza a finales del presente mes.

De este modo, según ha explicado Barceló, en una primera etapa se cubrirán 5.040 plazas, cuyos profesionales empezarán a incorporarse a partir del 1 de mayo, la mayoría para enfermería y medicina (en torno a 3.000). Las cerca de 1.000 restantes se cubrirán en el mes de septiembre.

De esta forma, se mantiene el número de contratos de refuerzo, pero con nuevos perfiles y con empleo público de calidad, puesto que muchas funciones que se desarrollan ahora en materia de seguimiento y detección de postivos no son ya prioritarios.

De las primeras 5.040 plazas, por categorías, 1.889 son de enfermería, 979 de médicos, 453 TCAE, 397 auxiliares administrativos, 272 celadores, 178 fisioterapeutas, 114 trabajadores sociales, 109 psicólogos clínicos, 150 informáticos, 120 técnicos de laboratorio, 45 farmacéuticos y 30 ingenieros. Por tanto, ha puntualizado Barceló: “En esta primera etapa, hemos priorizado Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública, así como urgencias y emergencias”.

Por niveles asistenciales, este primer grupo se concreta en 2.691 refuerzos en las plantillas de los hospitales (611 para facultativos y 1.215 para enfermería, entre otras categorías). De ellos, 24 facultativos y 62 enfermeras se asignarán al SAMU; 209 facultativos a las urgencias hospitalarias; y 20 médicos y 45 enfermeras a las unidades de hospitalización domiciliaria.

Además, habrá 1.613 plazas más para Atención Primaria y Comunitaria (310 serán ocupadas por médicos de familia, 599 se destinarán a enfermería, 316 a auxiliares administrativos y 64 para profesionales de trabajo social).

Se crearán así mismo 259 plazas para Salud Mental (42 psiquiatras, 100 psicólogos clínicos, 44 enfermeras, 33 trabajadoras sociales y 24 terapeutas ocupacionales, entre otras) y 157 para Salud Pública (30 para enfermería, 12 veterinarios, 16 farmacéuticos, 8 para médicos de salud pública, 13 para técnicos documentalistas y 10 para técnicos de salud ambiental).

Por provincias, se crearán 606 plazas en la provincia de Castellón (el 12%); 1.751 en Alicante (el 34,7%) y 2.683 en Valencia (el 53,3%). Hay que tener en cuenta que parte de las plazas asignadas a Valencia no se destinarán a los departamentos sino a los servicios centrales de Salud Pública y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Sobre si el impasse entre la primera remesa de 5.040 incorporaciones desde mayo y la segunda en septiembre podría generar una reducción temporal de 1.000 profesionales, Barceló ha negado esta situación ya que como todos los veranos está prevista una contratación extraordinaria para cubrir las vacaciones durante los meses de junio, julio y agosto. Además, ha explicado que, de esta forma, los médicos internos residentes (MIR) que finalizan en mayo pueden incorporarse a las plazas que quedan pendientes de crear, ya que después de verano se bajará al detalle con las plazas que se deben priorizar.

Las llamadas para la ocupación de plazas comenzarán 20 de abril

Para cerrar las contrataciones y comenzar a incorporar profesionales desde el 1 de mayo, los departamentos de salud comenzarán a contactar con los profesionales inscritos en la bolsa de salud a partir del 20 de abril, tal y como ha avanzado Barceló: “Me gustaría trasladar a los profesionales que estén inscritos en la bolsa que estén especialmente atentos durante estos días para ayudarnos a agilizar al máximo las gestiones de la ocupación de las plazas”.

Tras esta fase inicial, a partir de septiembre, se acometerá una segunda con las restantes plazas. Esta otra etapa se centrará casi exclusivamente en finalizar el proceso de incremento de plazas en los centros hospitalarios y, con un trazo más fino, responder a las necesidades más específicas de los distintos servicios.

En paralelo al aumento de plazas estructurales, se están desarrollando los exámenes de los procesos selectivos correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2017, 2018 y estabilización de 2019, cuyos exámenes se retrasaron a causa de la pandemia. Se trata de más de 110 convocatorias para más de 11.500 plazas en las que se han inscrito más de 165.000 personas.

Estas dos iniciativas se completan, además, con el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria, que incorpora una inversión de 326 millones de euros en dos años que dotará a este nivel asistencial de más recursos, un nuevo modelo asistencial con más capacidad resolutiva y un nuevo modelo organizativo, así como con el decreto para ocupar las plazas de difícil cobertura.

“Adaptamos y reforzamos las estructuras, recursos y personal del sistema sanitario para que pueda responder mejor a los retos actuales y los emergentes, tanto relativos a la Atención Primaria, como la Salud Mental, la Salud Pública, las urgencias y emergencias, así como la atención hospitalaria y especializada”, ha concluido Barceló.

Licitación del servicio de ambulancias

Barceló anunció la semana pasada en les Corts Valencianes que, en breve, se licitaría un nuevo concurso del servicio de transporte sanitario terrestre que permitirá incrementar el número de ambulancias y mejorar el servicio de transporte urgente y no urgente.

La licitación, sin embargo, se ha retrasado y se había especulado con la posibilidad de que los socios de Compromís y Unides Podem, socios de Gobierno, quienes serían más partidarios de que la propia Conselleria asumiera la gestión directa del servicio, tal y como ha hecho con las resonancias magnéticas o con los departamentos de salud privatizados con el PP, una vez finalizado el plazo de las concesiones.

Barceló ha asegurado que la licitación se ha paralizado porque “se necesitaba algo más de tiempo para estudiar los anexos que acompañaban a este concurso y por lo tanto se incluirá en el orden del día del pleno del Consell de este viernes para que siga su tramitación, que es larga, porque debe publicarse en el Boletín Europeo”.

La consellera ha explicado que no se plantea una reversión del transporte sanitario porque en estos momentos no lo ve “necesario” ya que “este contrato finaliza a primeros de agosto y se está trabajando en él dos años”. Barceló ha destacado que el nuevo contrato “amplía los recursos y el transporte y mejora las condiciones que tenía en el anterior contrato, por lo que no hay razones para asumir este servicio en una empresa pública”.