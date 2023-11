Puig emplaza a Mazón a condenar el acoso de la ultraderecha al PSPV: “Si no, será difícil entenderse”

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha advertido este jueves al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que el primer acuerdo es “el respeto y la convivencia”, y ha señalado: “Si no condena lo que está ocurriendo y le mantiene la cobertura a la extrema derecha será difícil entenderse”. Precisamente, el jefe del Consell anunciaba este miércoles en las Corts su intención de convocar a los partidos valencianos para iniciar una ronda de diálogo en favor de lo que “necesita la sociedad valenciana”, como es la cuestión de la financiación autonómica y la deuda histórica, un tema en el que las posturas de los dos socios de gobierno, PP y Vox, son discrepantes.

Ximo Puig ha insistido en que el primer pacto que deben alcanzar desde el PP “es el del respeto democrático que ahora no existe” y ha subrayado que si el Partido Popular quiere alcanzar acuerdos, “lo primero que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento democrático y garantizar la convivencia”.

En este sentido, el líder de los socialistas valencianos ha alertado de la “falta de liderazgo” de Mazón en el Consell, donde “ha quedado claramente demostrado que es la extrema derecha la que manda”, al tiempo que lamentaba que Mazón “ha decidido ser presidente del PP antes que el president de todos los valencianos y valencianas. Debe tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo y trabajar por preservar la convivencia”.

Asimismo, Ximo Puig ha asegurado que el “insulto permanente” y la “provocación” es “lo que no tendría que ocurrir nunca en una sociedad” y ha afeado a Mazón que haya “dimitido de la defensa del interés general y de la ciudadanía”. Además, ha incidido que “lo que no puede ocurrir es que ante esta incitación al odio que se está produciendo cada tarde frente a las sedes del PSOE no tenga respuesta de la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana”.

Precisamente, la dirección de los socialistas valencianos celebrará este jueves una reunión telemática a raíz de la tensión que se vive en la calle y por una “cuestión de seguridad” debido a las concentraciones promovidas por los sectores más reaccionarios.