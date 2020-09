Puig sobre el acuerdo para las ciudades de más de 100.000 habitantes: "Madrid no es de ninguna manera el ejemplo de la gestión de la pandemia"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado este miércoles su posición sobre el principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en el que se propone que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la autonomía como en el resto de España. "Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia", ha advertido, para afirmar que su "liderazgo no es lo más pertinente" y repetir en varias ocasiones que "no es el modelo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras la inauguración en València del 22 Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, al ser preguntado por cómo valora la Generalitat Valenciana este hecho y si está de acuerdo con él. Puig ha apuntado, no obstante, que quieren conocer "en profundidad" la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.

En esta línea, el también secretario general del PSPV ha indicado que la Generalitat siempre ha estado a favor desde el principio de cualquier "medida homogeneizadora que dé criterios de objetividad" porque "son parámetros objetivables que después tienen que ser aterrizados con la realidad de cada territorio".

En cualquier caso, ha sostenido que Madrid "no es el modelo". A su juicio, "está bien que haya una relación bilateral" pero ha hecho hincapié en que "donde se debe decidir es en espacios multilaterales y ahí nuestra posición va a ser siempre razonable", en referencia al Consejo Interterritorial de Salud.

Al respecto, preguntado por qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya conseguido exportar su modelo a otras ciudades, ha defendido que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha registrado en los últimos diete días el nivel más bajo de contagios y la menor incidencia en el conjunto de España en los últimos 14.

Si bien ha admitido que esto "no es para exhibir ningún tipo de triunfalismo porque podemos tener problemas en cualquier momento", ha insistido en que "lo que está claro es que el modelo de Madrid no nos sirve". "Con toda claridad digo que Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de lo que ha sido la gestión de la pandemia. Respeto absolutamente sus decisiones y su vía, pero la vía valenciana no tiene absolutamente nada que ver con la de Madrid", ha insistido.

En esta línea, ha considerado que es un "camino adecuado" todo lo que se pueda hacer "de manera común y que podamos coparticipar y corresponsabilizarnos". "Lo hemos hecho durante este tiempo con el estado de alarma" y después, ha defendido Puig, quien ha sostenido que es "visión de cogobernanza" impulsada por el Gobierno de "España es "positiva" pero, al mismo tiempo, ha reiterado que Madrid no es el "ejemplo" ni "modelo" de gestión de la crisis sanitaria.

Ninguna población valenciana estaría afectada

El 'president' ha asegurado que ninguna población de la Comunitat Valenciana se podría ver afectada por el principio de acuerdo alcanzado. "En este momento, no", ha dicho, aunque también ha asegurado que, en caso de tener una incidencia de coronavirus que exigiera "mayor respuesta", desde la Generalitat "la daríamos".

"De hecho, mantenemos un nivel de exigencia alto en restricciones cuando tenemos una incidencia bastante más baja" que otras autonomías, ha expuesto Puig, quien también no cree que esto sea, como dice el lehendakari Íñigo Urkullu, un estado de alarma encubierto ni tampoco que sea una medida con efecto más recentralizador porque no se aplicará hasta que se apruebe en el Consejo Interterritorial.

"Creo que esto no es así porque va a formar parte del acuerdo en el Consejo Interterritorial", ha dicho, y se ha mostrado a favor de que haya "la máxima cooperación en todas las administraciones porque estamos todos juntos en la causa común contra la pandemia".

En este punto, ha subrayado que "hemos estado así en los meses pasados y tenemos que continuar así, pero tiene que ser un espacio multilateral donde están todas las CCAA y, desde luego, el liderazgo de Madrid en este aspecto no es lo más pertinente".

"Lo que hay que hacer es superar los enfrentamientos; estamos para colaborar no para enfrentarnos. En toda la pandemia hay comunidades autónomas que han intentado politizar este momento tan difícil y nosotros siempre hemos defendido que esa no es la posición", ha dicho, y ha abogado por "superar las barreras y ponernos todos de acuerdo porque solo hay un enemigo que es la pandemia". "Si alguien quiere hacer partidismo de esta cuestión, los ciudadanos lo pondrán en su lugar", ha advertido.