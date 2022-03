Es busquen estudiants amb altes capacitats: el projecte ‘Connectats’ desenvolupa del talent dels alumnes valencians

Les altes capacitats –que tenen els xiquets a qui tradicionalment se’ls ha anomenat superdotats– són una realitat complexa i desconeguda per a la majoria dels membres de la comunitat educativa. Sovint, aquests estudiants no reben l’atenció que requereixen les seues necessitats docents. Per donar resposta a aquestes demandes i augmentar la visibilitat dels alumnes amb altes capacitats, promovent el desenvolupament del talent dels estudiants d’Infantil, Primària i Secundària, la Conselleria d’Educació ha posat en marxa el projecte ‘Connectats‘, que també pretén sensibilitzar els centres i impulsar eines per a una resposta educativa inclusiva.

‘Connectats’ té tres eixos d’actuació per a afavorir la detecció de les altes capacitats de l’alumnat valencià i la seua resposta inclusiva: l’impuls i la difusió de projectes i bones pràctiques en els centres; l’acompanyament pedagògic als estudiants en col·legis i instituts, resolent els seus dubtes i facilitant-los estratègies i recursos; i la formació del professorat.

Amb el nou model d’orientació implementat aquest curs 2021-2022, i des de la Unitat Especialitzada d’Orientació de Xàtiva, referent en altes capacitats intel·lectuals, està desenvolupant-se aquest projecte en col·laboració del CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat dependent de la Conselleria), la Universitat de València, les associacions valencianes d’altes capacitats i sis centres educatius. El programa pilot ha arrancat configurat per una xarxa de sis col·legis i instituts d’Infantil, Primària i Secundària que compten amb l’impuls d’una sèrie d’eines per donar una resposta inclusiva a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

La iniciativa, que busca el desenvolupament del talent de l’alumnat valencià, constitueix un programa organitzatiu i d’intervenció pedagògica per a tot el centre, basat en l’enriquiment curricular, amb caràcter inclusiu i que incorpora estratègies educatives basades en les evidències actuals.

Unificar models d’identificació i itineraris pedagògics

L’essència de Connectats és crear una xarxa de centres per unificar models d’identificació i itineraris pedagògics, partint de les fortaleses de cada participant, suprimint barreres i oferint un banc de recursos interactiu i accessible per a tota la comunitat educativa: “El talent que no es desenvolupa es perd”. Es tracta d’“una oportunitat de creixement i millora de la qualitat educativa amb repercussió directa en l’alumnat i en la societat”.

“La resposta inclusiva a les altes capacitats es basa en l’enriquiment i la diferenciació curricular, oferint una atenció a tot l’alumnat dins de l’aula adaptada als diferents ritmes d’aprenentatge de cada xiquet i xiqueta, els seus interessos i les seues capacitats”, ha explicat la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, que ha definit les altes capacitats com “una realitat complexa i desconeguda per a la majoria”. Amb aquest nou model, es pretén que aquests estudiants “reben l’atenció que requereixen”.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació dona resposta a aquesta demanda, “augmentant la visibilitat d’aquest col·lectiu, sensibilitzant els centres educatius i impulsant eines per a la resposta educativa inclusiva”.

El projecte, dirigit als equips directius, docents i als professionals d’orientació, s’adapta a la realitat de cada centre. Amb aquestes accions, es pretén capacitar el personal docent dels col·legis i instituts participants per a la detecció, la identificació i la intervenció d’alumnes amb altes capacitats.