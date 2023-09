Compromís presidirà la Mancomunitat de la Vall d'Albaida amb la vicepresidència per al PP

L'alcalde d'Albaida, Alejandro Quilis (Compromís) ha estat votat com a president de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida per als pròxims anys, però l'ens comarcal tindrà com a número dos i vicepresident a un alcalde del PP, el de Pinet, Gonzalo Catalá.

Aquest és el resultat que es va obtindre aquest dimecres en el ple de constitució de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, que va començar sense res clar de com anava a acabar. Així les propostes inicials van ser la de Compromís de presidir la Mancomunitat durant els quatre anys, mentre que Ens Uneix proposava que es partira en dues meitats, els dos primers anys per a Compromís i els dos últims per al PP (inicialment va arribar a proposar un any per cadascun dels quatre partits que conformen l'ens, incloent-hi també el PSPV).

Des d'Ens Uneix s'ha afirmat que el resultat d'un número 1 per a Compromís i un número 2 per al PP és resultat de la seua “aposta per la pluralitat”. Així la formació liderada per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha reivindicat que és “una força central capaç d'entendre's amb tots els partits en benefici de la ciutadania, de governar en la Diputació amb el Partit Popular i de facilitar una presidència de Compromís a la Mancomunitat”.

Després de la sessió Rodríguez va explicar que, com no es van acceptar els seus plantejaments inicials, finalment “vam decidir seguir el full de ruta anunciat a la ciutadania i vam votar el candidat de Compromís, Alejandro Quilis, però al seu torn facilitant la vicepresidència del Partit Popular, perquè entenem que s’ha de reflectir la pluralitat dels vots de la ciutadania”.

Però des del PSPV han manifestat una visió diferent a la d'Ens Uneix, afirmant que ha estat gràcies als vots dels socialistes que “la Mancomunitat de la Vall d'Albaida continua sent progressista durant la pròxima legislatura”, després de 8 anys de presidència del PSPV, explica el secretari general comarcal dels socialistes, Fede Vidal.

“Per als i les socialistes era imprescindible que es respectara la voluntat de tots els municipis de la Vall, que en les passades eleccions municipals van expressar el seu suport majoritari a les forces progressistes” ha subratllat Vidal, qui ha posat en valor la “capacitat de consens entre PSPV i Compromís per a complir amb la voluntat democràtica de la comarca”.

D'altra banda ha criticat la postura de Ens Uneix per votar al PP per a la vicepresidència de l'organisme comarcal. “Ens Uneix ha demostrat, una vegada més, la seua irresponsabilitat i el seu revengisme infantil contra els socialistes”, ha manifestat Vidal després de destacar que, “per al partit de Jorge Rodríguez val tot i ja ha deixat clar quins són els seus vertaders interessos després d'atorgar a la dreta la vicepresidència de la Mancomunitat”.

Equip tècnic estable

Ens Uneix també valorava positivament el plantejament fet prèviament al plenari per Alejandro Quilis, i la coincidència en aspectes claus com la necessitat de comptar amb un equip tècnic estable a la Mancomunitat per millorar la gestió, i establir una fulla de ruta prioritària on es revisen els estatuts per garantir una representativitat millor proporcionada per als municipis.

Després de confirmar-se la presidència i vicepresidència, Jorge Rodríguez feia una crida “a seguir treballant per a arribar a acords en la constitució de la Junta de Govern, una junta que reflectisca també la pluralitat que pensem que ha d’haver en un òrgan que ha de ser més de gestió que de debat polític”. En aquest sentit, la composició de la Junta de Govern proposada per Ens Uneix comptaria amb 13 membres, incloent Partit Popular (4), Compromís (3, incloent al President), Ens Uneix (3) i PSPV (3), la qual cosa li donaria capacitat de decisió a la formació comarcalista.