La Confederació Hidrogràfica destinarà més de 600.000 euros al parc fluvial del barri de la Cantereria d'Ontinyent

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha presentat el projecte de restauració del riu Clariano al seu pas pel barri de la Cantereria d'Ontinyent amb un parc fluvial inundable.

Les actuacions previstes en el tram entre el Pont Vell i el Pont Nou de la localitat tenen l'objectiu de crear una zona inundable per a millorar la resiliència enfront d'avingudes, generar una nova zona d'ús lúdic per a la població i eliminar les espècies exòtiques invasores del llit per a recuperar el bosc de ribera.

El projecte, emmarcat en el vigent Pla de Gestió del Risc d'Inundació, instrumentat en el si del protocol subscrit a principis de 2020 entre la Confederació i l'Ajuntament, compta amb un pressupost de més de 600.000 euros. L'actuació abasta una superfície que ronda els 30.000 metres quadrats i una longitud fluvial de 575 metres, i el termini d'execució dels treballs, que es desenvoluparan al llarg d'aquest any 2023, és de sis mesos.

El president de la Confederació, Miguel Polo, ha sigut l'encarregat de presentar el projecte en un acte celebrat a la vora del riu Clariano. “Estem davant un projecte que es convertirà en una fita de la gestió del risc d'inundació i que, tant de bo, siga un exemple a seguir per molts més municipis”, ha comentat.

En aquest sentit, Polo ha volgut destacar la “valentia” de l'Ajuntament d'Ontinyent per a resoldre una problemàtica que ha generat molts i quantiosos problemes en el barri de la Cantereria. El Consistori ha optat per l'adquisició, i posterior demolició, dels habitatges de la zona que es veien afectades per la crescuda del riu Clariano en èpoques de grans precipitacions. “Estic segur que no ha sigut una decisió senzilla, però és la millor solució per a resoldre el problema. S'elimina l'ús residencial d'una zona inundable, però el riu recupera la zona natural d'inundació.

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, agraïa a Miguel Polo “el seu compromís personal per a estar en tot moment al nostre costat i facilitar-nos al màxim tant les autoritzacions per al projecte com per a tirar avant aquesta actuació del Govern d'Espanya que tanca el cercle: havíem d'acabar amb el risc existent, ajudar a les persones que vivien en la Cantereria a reubicar-se, demolir les cases i crear un nou espai verd, però al mateix temps enllaçar les dues riberes del riu perquè aquest siga un lloc de trobada i no una frontera. Aquest projecte dona resposta a totes aqueixes necessitats”, manifestava.

Rodríguez posava en relleu també la “doble satisfacció” que suposa que el Ministeri es fixara en el projecte d'Ontinyent com una bona pràctica, “i que això, a més, ara es materialitze en una inversió de 500.000 euros”.

El Comissari d'Aigües, Marc García, i el responsable de les actuacions per part de l'Organisme, Emilio Real, han sigut els encarregats d'explicar els treballs que es duran a terme en el llit del Clariano. Per a ampliar l'àrea d'inundació, s'actuarà en els dos marges del riu. En el dret s'allunyarà el pas per als vianants per a augmentar la secció del llit, continuant així l'actuació iniciada per la Generalitat Valenciana per a la substitució del col·lector principal d'aigües residuals de la EDAR.

En el marge esquerre, on estava situat el barri Cantereria, la Confederació ha optat per eliminar el mur longitudinal per a permeabilitzar el llit amb una nova plana d'inundació executada per l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana. Tot aquest treball servirà també per a ampliar l'espai fluvial i generar així una zona per a l'ús lúdic dels veïns. Es faran diferents treballs per a reduir l'amplària del carrer asfaltat en el marge esquerre del riu, així com construir un camí per als vianants sense asfaltar en el marge contrari. També es construirà una nova passarel·la per als vianants que connectarà tots dos costats del riu i permetrà el pas en èpoques de grans crescudes del Clariano.

Finalment, la Confederació eliminarà la presència d'espècies exòtiques invasores, en la seua majoria Arundo donax, en aquest tram del llit amb l'objectiu de recuperar el bosc de ribera. Primer es retirarà la canya comuna mitjançant desbrossament, es cobrirà la zona amb lones opaques durant uns 18 mesos per a esgotar el rizoma de la planta i posteriorment s'iniciarà la replantació amb espècies autòctones.