La Diputació de Castelló cedeix els terrenys annexos a l'aeroport a la Generalitat

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat hui amb els vots favorables de l'equip de govern de PSPV i Compromís i l'abstenció de Ciudadanos la proposta de l'executiu de cedir a la Generalitat Valenciana 540 hectàrees de terrenys que estan al voltant de l'Aeroport de Castelló, que quedaran adscrits a l'entitat Aerocas. És una mutació demanial que s'adopta després de la pertinent sol·licitud de la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu d'afavorir el procés de creixement i desenvolupament de l'aeroport i, per extensió, del sector turístic provincial. Una operació, que segons ha explicat el president José Martí, compta amb tots els informes preceptius favorables d'intervenció, patrimoni i secretaria de la pròpia Diputació.

El president afig que aquests terrenys “no són un bé patrimonial, i per tant no es poden embargar, vendre o alienar, de la mateixa manera que no es poden vendre una platja o una carretera”. En conseqüència, “la qual cosa es pot fer és recórrer a la figura de la mutació demanial, una administració pot passar la titularitat a una altra, en aquest cas, a qui hui té les competències i la gestió de l'aeroport”. I segons explica, “l'Aeroport de Castelló està tenint un desenvolupament important al qual nosaltres volem contribuir des de la col·laboració entre administracions”.

El president assenyala que en el cas que els terrenys no s'utilitzaren per a l'objectiu de desenvolupar l'aeroport la titularitat podria revertir a la pròpia Diputació.

Amb l'acord plenari culmina un llarg procés administratiu que no ha estat exempt de dificultats. De fet, Martí recorda que en el seu moment el Partit Popular va plantejar la venda d'aquests terrenys i no pot dur-se a terme en emetre's informes tècnics negatius i no haver transcorregut els anys legalment establits des de l'expropiació dels terrenys. Segons explica, “aquestes coses cal fer-les molt bé perquè se si de fan de manera incorrecta les persones que en el seu moment van ser expropiades també podrien sol·licitar la reversió”.

El president de la Diputació, José Martí, ha afirmat que la cessió dels terrenys contribuirà al desenvolupament d'una infraestructura “vital” per a la província de Castelló, raó per la qual considera que “l'aprovat hui hauria de ser una alegria per a tots”.

En aquest sentit, ha destacat “la col·laboració institucional que mantenen la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana” i ha mostrat la seua sorpresa pels missatges catastrofistes abocaments a la sala de plens per la portaveu adjunta del Partit Popular. Sobre aquest tema ha assenyalat que “sentint-los sembla que la Generalitat no siga nostra, és més nostra la Diputació que la Generalitat Valenciana?”. De manera categòrica ha afegit que “la Generalitat és nostra, i seua, i de tots, i està invertint claríssimament en l'aeroport, per tant, estic orgullós del que hem fet hui i crec que és un dia important per a la nostra província”.

El diputat socialista Santiago Agustí també ha defensat la cessió dels terrenys a la Generalitat, lamentant que el Partit Popular “pose pedres en el camí” i recordant que “la Generalitat Valenciana sí ha posat avions en l'Aeroport de Castelló, mentre el PP va construir una crònica negra entorn d'aquesta infraestructura, amb un greu cost reputacional per a la província de Castelló”.

Per part seua, el representant de Compromís, Ignasi Garcia, ha reivindicat el treball de l'equip de govern “per a assegurar el futur d'una infraestructura que ens ha costat molts milions d'euros i que vostés ens van deixar tancada”. Garcia ha defensat la cessió de terrenys “perquè és una operació que no té cost econòmic per a la Diputació, que permetrà impulsar la formació professional a l'entorn de l'aeroport en un polígon industrial lligat a l'activitat aeroportuària amb l'objectiu de generar activitat econòmica a l'interior i crear llocs de treball”.