La Diputació de València millorarà la carretera CV-470 als termes d'Utiel i Camporrobles

L'àrea de Carreteres de la Diputació de València ha completat la redacció del projecte constructiu per a l’ampliació de la plataforma de la carretera CV-470, el qual inclou també millores en el traçat de la via i actuacions sobre el sistema de drenatge.

Concretament, el tram sobre el qual s'actuarà és el comprés entre els punts quilomètrics 9,2 i 15,2, els quals discorren entre la intersecció amb la carretera CV-473, a l'altura de las Cuevas de Utiel, i la connexió amb la carretera CV-471, d'accés a Loberuela; afectant els termes municipals d'Utiel i Camporrobles.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, destaca “el valor que té esta carretera per a facilitar la comunicació dels llogarets de la zona amb els nuclis de població més grans, als quals han de desplaçar-se amb assiduïtat per motius de treball, sanitaris o socials i culturals”.

La també vicepresidenta segona de la Diputació explica que “el projecte definitiu inclou una addenda per a complir amb les millores de drenatge demandades per Patricova i les al·legacions formulades per l'ajuntament de Camporrobles”, i incidix en “la importància de coordinar les actuacions amb els diferents els organismes perquè l'actuació tinga totes les garanties de seguretat per als usuaris de la xarxa provincial de Carreteres”.

Actuació prevista

L’actuació projectada consistix en una ampliació de la secció actual de la carretera pel marge esquerre, millorant el traçat en planta i alçat, per a aconseguir una millora de la seguretat viària de la via, amb el major aprofitament del ferm existent.

Així, s’actuarà en una longitud de 6.020 metres, per a executar una secció tipus amb carrils de 3 m., vorals d'1 m. i bermes de 0,5 m., que arribaran als 0,75 metres en les zones on s'instal·len sistemes de contenció de vehicles.

Així mateix, es millorarà el drenatge, augmentant la capacitat hidràulica d'evacuació transversal i instal·lant cunetes de seguretat de drenatge longitudinal.

L'addenda aprovada inclou l'actualizació del pressupost de les obres, quedant finalment en un preu total de licitació de 4.849.719,07 euros, amb un termini d'execució previst de 10 mesos.