Gandia sol·licitarà al Govern la bonificació de l'impost d'obres per impulsar la construcció de nou habitatge

L'Ajuntament de Gandia busca promoure la construcció de noves vivendes, per a la qual cosa demanarà al Ministeri d'Habitatge la bonificació parcial de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, en la reunió del Fòrum Econòmic i Social, una trobada on han participat representants empresarials, sindicals, regidors del govern municipal, així com portaveus de les forces polítiques representades a l'Ajuntament.

Després de la trobada, el primer edil ha anunciat que, entre les mesures presentades per dinamitzar els sectors productius, el govern municipal sol·licitarà aquesta bonificació de l'impost de la construcció. “Hem de propiciar que hi haja habitatge assequible a disposició dels ciutadans fent servir fórmules de col·laboració publicoprivades i una és aquesta proposta de bonificació que remetrem al Ministeri”.

Prieto afirma que aquesta mesura, juntament amb la posada a disposició de terrenys municipals per a la iniciativa privada mitjançant licitacions públiques, “permetrà incidir en el problema de lloguer que tenim i contribuir a solucionar-ho. L'habitatge, l'activació de l'economia i les infraestructures seran les palanques de canvi d'aquesta legislatura”.