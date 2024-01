Xàtiva posa en marxa el servei de Policia de Barri per millorar la proximitat i l’atenció al veïnat de la ciutat

L’Ajuntament de Xàtiva ha posat en marxa el nou servei de Policia de Barri o de proximitat, per tal de prendre consciència de primera mà dels problemes, deficiències, demandes i necessitats de seguretat sol·licitades pels veïns i veïnes de la ciutat, establint una relació més directa amb la comunitat i les seues organitzacions socials.

“Dins del canvi de model que estem implantant a la Policia Local de Xàtiva, on estem passant a centrar-nos més en la seguretat ciutadana des de la prevenció, hem posat en marxa una nova unitat per tal de realitzar un servei de proximitat. Volem millorar l’agilitat de l’actuació, detectar desperfectes i deficiències en la via pública per tal de donar una resposta el més ràpida possible”, ha explicat la regidora de Policia Local Xelo Angulo. Aquest servei també detectarà persones vulnerables i col·laborarà amb els centres educatius per controlar l’absentisme escolar. “Volem que la ciutadania tinga uns aliats al carrer, que seran aquests agents els quals passejaran per la ciutat i recolliran totes les necessitats i demandes”.

La unitat comptarà inicialment amb quatre agents inscrits, cadascun dels quals s’encarregarà d’un districte de la ciutat. Les zones s’han dividit en Barri Hort de Mora / Raval / la Bola; Barri Nord-oest (des de l’Eixample fins al CCX); nucli antic amb l’eix Sant Pere / Sant Josep / Ànimes / Mercat; i Barri del Carmen / zona de la Murta, estenent-se fins a la font dels 25 dolls i Sant Antoni.

Aquesta tasca estarà coordinada per un agent, i la unitat estarà en contacte també amb les Brigades municipals i les empreses contractistes per tal de posar solució als problemes que es vagen trobant diàriament en la via pública; així com també amb les regidories de Benestar Social i d’Educació en cas d’atendre necessitats de persones vulnerables o casos d’absentisme escolar.