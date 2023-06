El Defensor del Poble insta Interior a no sancionar els migrants en situació irregular que denuncien un delicte

El Defensor del Poble ha reiterat el seu rebuig al fet que la Policia continue sancionant les persones migrants en situació irregular que acudeixen a denunciar o fer tràmits a les comissaries, com és el cas del jove de Burjassot (València), que va acudir a dependències policials el desembre de 2022 per la pèrdua de passaport i va eixir sancionat i amb ordre d’expulsió.

Així ho ha comunicat l’ONG València Acull, que ha fet pública una resolució del Defensor del Poble del 8 de juny passat amb relació a una queixa presentada per l’expulsió del jove que va acudir a la comissaria de Burjassot-Godella el 5 de desembre de 2022 a denunciar la pèrdua del seu passaport.

Aquell dia, el jove va acudir a la comissaria amb una altra persona a formular una denúncia perquè els seus passaports s’havien cremat dies arrere en l’incendi de l’autocaravana on dormien, propietat de l’empresa en què treballaven. Després de presentar la denúncia, els van fer esperar mentre feien consultes i els van citar per a l’endemà passat en la secció d’Estrangeria de la mateixa comissaria.

El dia 7 van acudir a la cita i al jove denunciant li van iniciar un procediment de sanció per estada irregular; al company no van poder, perquè encara tenia permís de turisme, tal com informen des de València Acull.

La seua advocada va presentar al·legacions contra aquesta resolució, un escrit que va ser rebutjat per la mateixa policia de Burjassot per considerar-les improcedents. A més, va proposar a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana que se l’expulsara. Després de fer-se la denúncia pública del cas, la Sotsdelegació del Govern a València va arxivar la proposta de sanció.

Investigació del Defensor del Poble

L’oficina del Defensor del Poble va obrir una investigació que ha conclòs amb la comprovació que la incoació d’aquest expedient per part de la Policia és “contrària” al criteri formulat per aquesta institució. En la seua recomanació formulada el 2019 s’instava el Ministeri de l’Interior a “dictar les instruccions necessàries per assegurar que les persones estrangeres en situació irregular que són presumptes víctimes d’un delicte puguen formular denúncia, sense que se’ls derive, per aquesta causa, a la incoació d’un procediment sancionador que comporte la seua expulsió del territori nacional”.

València Acull lamenta que, ni aquesta recomanació ni la sol·licitud que tampoc s’incoen aquests expedients als qui vagen a fer tràmits (efectuada el 2021), han sigut assumides pel Ministeri de l’Interior.

“El Govern continua avalant aquesta mena d’actuacions policials no sols rebutjades pel Defensor, sinó també per la legislació”, ha afegit. Per tot això, de moment, si no es vol córrer el risc de l’expulsió, ha indicat que les persones en situació irregular han d’acudir al jutjat a denunciar els delictes i han d’autoritzar altres persones amb NIE o DNI per a gestionar els seus tràmits en dependències de la Policia Nacional.