Descomptes del 25% en la taxa de fems de València per portar estris i electrodomèstics als ecoparcs

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) ha presentat la primera fase de la campanya ‘Si ho tires on toca, et toca un descompte’, amb l’objectiu de promocionar el reciclatge de residus domèstics entre la ciutadania de l’àrea metropolitana de València, gràcies al descompte en la taxa de tractament de residus (Tamer) per l’ús de l’app de l’Emtre en la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils. El nombre d’abonats premiats en el segon any d’aplicació d’aquest descompte ha crescut un 186%, ja que ha passat de 859 a 2.458.

“Volem que cada vegada més famílies es registren en l’aplicació de l’Emtre perquè tinguen un control dels residus que porten a l’ecoparc i així puguen ser premiats amb un descompte en la taxa Tamer, per les seues bones pràctiques ambientals”. Aquesta ha sigut la idea fonamental que ha transmés Sergi Campillo, president de l’organisme i vicealcalde de València, durant la presentació de la primera fase de la campanya.

El responsable de l’Emtre ha recordat que “en els pròxims anys, les polítiques públiques de gestió de residus han d’anar necessàriament cap a la identificació dels usuaris i per això hem de començar a bonificar i premiar les persones que ho fan bé”. Campillo ha estat acompanyat per Sara Bort, gerent de l’Entitat Metropolitana, i Raül Climent, de l’equip creatiu d’Estudi Menta, que ha ideat la campanya.

El dissenyador del reconegut estudi assentat a Benimaclet ha explicat amb detall el procés creatiu de la campanya. Raül Climent ha destacat que el lema ‘Si ho tires on toca, et toca un descompte’ uneix en una mateixa idea tant la necessitat de reciclar i depositar els residus en els llocs adequats, contenidors i ecoparcs, com el premi en el descompte de la taxa Tamer que suposa dur a terme aquestes bones pràctiques.

La campanya gràfica, amb tons cridaners, la protagonitzen quatre residus representats en mal estat (paella, ventilador, sabatilla i robot de joguet) que van acompanyats d’un codi QR que condueix a la pàgina allotjada en el web de l’Emtre, per a descarregar-se l’app tant per a iOs com Android i on a més es dona respostes a totes les preguntes freqüents amb relació a la taxa Tamer i els premis per l’ús de l’aplicació mòbil en els ecoparcs fixos i mòbils de l’àrea metropolitana. L’URL de la pàgina és https://emtre.es/app/.

A més de la publicació d’anuncis i bàners en els principals diaris, emissores de ràdio i diaris digitals de l’àmbit de l’àrea metropolitana de València, la primera fase de la campanya, que es desenvolupa del 6 de març al 2 d’abril, comprén la difusió en els suports publicitaris següents: opis i vídeos en pantalles digitals en 30 estacions de metro i tramvia de la ciutat de València i l’àrea metropolitana; mobiliari urbà i marquesines a la ciutat de València i els municipis de Torrent, Paterna, Alaquàs, Albal i Benetússer; opis i pantalles digitals dels centres comercials Nuevo Centro, Bonaire, Pueblo Bonaire, Heron City, El Manar i els centres de Carrefour a Campanar, Alfafar i Paterna; vídeos en el canal EMTV de tota la xarxa d’autobusos de l’EMT i envinilats interiors en 30 autobusos.

El president de l’Emtre ha destacat que el descompte en la taxa Tamer per l’ús de l’app en les visites a l’ecoparc s’aplica des de l’1 d’abril de 2021. En el primer exercici, 859 abonats en van ser beneficiats. En el segon any d’aplicació, que comprén de l’1 d’abril de 2022 al pròxim 31 de març de 2023, l’estimació és que la xifra es triplique i siguen uns 2.500 els abonats premiats, cosa que suposarà un augment del 186%.

El descompte anual en la taxa Tamer pot arribar fins al 25% en els dos trams més baixos de consum, que són els que tenen el 49% dels abonats, que paguen 33 euros a l’any, d’aquesta manera, el descompte seria entre 8,25 i 8,75 euros.

La Tamer és la taxa que paguen els ciutadans per la prestació del servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans. Es cobra a través de la factura de l’aigua, pel fet que hi ha una relació entre consum d’aigua i generació de residus, i es recapta per part de l’Emtre. La Tamer es destina al tractament, la valorització de residus urbans i l’eliminació del seu rebuig a través de les plantes de tractament i compostatge, la xarxa d’ecoparcs i l’abocador.

Per a ser beneficiari d’aquest premi cal utilitzar l’aplicació mòbil de l’Emtre, disponible per a iOs i Android. Per a registrar-se només cal tindre a mà el rebut d’aigua potable. Hi figura el número de contracte i el DNI del titular. Són les dades que s’han d’introduir en l’aplicació. L’app Emtre serveix per a identificar-se en tots els ecoparcs fixos i mòbils de l’àrea metropolitana de València. A més de poder consultar l’historial de reciclatge, l’aplicació conté una guia anomenada ‘on ho tire’, amb un miler de residus classificats per categories que informa de com i on s’han de depositar.