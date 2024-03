El foc posa fi en València a unes Falles marcades per la massificació

Les flames van posar aquest dimarts de Sant Josep a la nit punt final a una edició de la Falles marcada per la massiva afluència de visitants, que ha col·lapsat el centre urbà en els moments culminants de la festa.

L'Ajuntament de València va preparar un operatiu per a la nit de la cremà compost per 258 bombers municipals, 64 efectius de guàrdia i 18 de suport procedents d'altres cossos i administracions, que van vetllar per la seguretat a la nit amb què la ciutat acomiadava les Falles de 2024.

L'operatiu va arrencar a les 17.00 hores i es va prolongar fins després de la mitjanit. Els bombers van protegir 91 de les 392 falles plantades a la ciutat.

Com a colofó a les Falles d'enguany, es va celebrar la crema de la falla de l'Ajuntament, de la qual es va encarregar la Pirotecnia del Mediterráneo.

Precisament aquesta pirotècnia va ser l'encarregada de l'última de les 19 mascletades disparades a la plaça de l'Ajuntament el “contundent” terratrèmol de la qual va provocar el trencament d'alguns dels vidres de la planta baixa de l'edifici consistorial i va obligar À Punt a fer el senyal de l'esdeveniment “a cegues”, en apagar-se els monitors a causa de l'estrèpit.

Com a conseqüència de l'espectacle pirotècnic, es van trencar un parell de vidres de l'oficina de Turisme ubicada a la planta baixa del consistori, a la mateixa plaça de l'Ajuntament, segons han confirmat fonts municipals.