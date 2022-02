Joan Ribó exigeix a Ximo Puig que incloga l’Ajuntament en la comissió per a definir el futur del llac: “El Parc Natural és de la ciutat”

L’alcalde de València, Joan Ribó, va reclamar dijous participar en la Comissió Bilateral Consell-Govern per a abordar una solució integral de l’Albufera anunciada dimecres passat 2 de febrer pel president de la Generalitat, Ximo Puig.

“No té sentit parlar del futur d’aquest aiguamoll sense el seu propietari, que és la ciutat”, va afirmar Joan Ribó, i va recordar “la faena que el Consistori, propietari d’aquest espai natural, desenvolupa amb l’objectiu de protegir-lo i preservar-lo”.

“De fet –ha ressaltat– l’Ajuntament és l’Administració pública que més inverteix en manteniment i conservació de l’Albufera”. El mes de juny passat va aprovar la licitació del nou contracte del servei de protecció, conservació i manteniment del bosc de la Devesa i el llac de l’Albufera per un import d’1.288.083,16 euros.

Joan Ribó va exigir així “un compromís ferm i clar” cap a l’Albufera que el mes vinent de juliol complirà 36 anys com a Parc Natural, a pesar que l’Ajuntament va començar la tasca de la seua protecció uns anys abans, fins i tot amb la primigènia oficina tècnica Devesa-Albufera.

“L’Ajuntament és contundent en la defensa del gran valor ecològic i paisatgístic” de la Devesa i l’Albufera, segons va destacar l’alcalde: “Hem denunciat reiteradament la deficient i insuficient aportació d’aigua que rep aquest espai per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, una demanda que fem al Govern estatal i que s’ha de solucionar en el pròxim pla de conca. Aquesta és la gran reivindicació i la que pot conservar de manera definitiva l’Albufera. Les inversions són sempre benvingudes, però la prioritat per a salvar l’Albufera és que des del Govern central es garantisca el capital ecològic del Parc Natural”.

Segons Ribó, “si l’Albufera té aigua, funcionarà, si el sistema de depuració millora, tal com està plantejant-se amb la depuradora d’Alcàsser i la reforma del col·lector oest, també es beneficiarà el Parc Natural”. Ara bé, “de moment qui està sostenint i millorant l’Albufera de manera majoritària és l’Ajuntament de València”, va insistir Joan Ribó, i va qualificar d’“absurd” que es faça una comissió “sense tindre en compte el propietari del llac”. “Aquesta comissió ha de ser trilateral”, va concloure.

Aiguamolls com a reductors de carboni

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va presentar aquest dijous, juntament amb Vanessa Sánchez, de la Fundació Global Nature, Andreu Escrivà, tècnic de la Fundació CV València Clima i Energia, i Antonio Camacho, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de València, el projecte LIFE Wetlands4Climate.

Aquest projecte, que té un pressupost de 2.165.389 euros i és finançat al 55% a través de l'Instrument financer Life de la Unió Europea, té com a objectiu establir pautes de gestió d'aiguamolls com el Parc Natural de l'Albufera de manera que funcionen com a embornals de carboni i reductors de l'efecte d'hivernacle.

Tal com va explicar Campillo “l'Albufera ofereix grans beneficis a la ciutadania com la pesca, l'agricultura o la bellesa del seu paisatge, però a més és, en si mateixa, una eina de gran valor per a afrontar en canvi climàtic”. Segons el regidor les zones humides, els arrossars i la resta de zones tenen en conjunt una gran capacitat de funcionar com a retenidors de carboni. Els aiguamolls són especialment importants perquè tenen aigua, i això els fa ser els ecosistemes més actius de la terra, i molt capaces de combatre el canvi climàtic.

Aiguamolls com els de Castella-la Manxa, o els de la costa valenciana són considerats com a autèntics escuts enfront del canvi climàtic. Aquest projecte tracta de posar en valor el paper d'aiguamolls com el Parc Natural de l'Albufera de València com a embornals de carboni i reductors dels gasos d'efecte d'hivernacle. Aquesta és la principal funció del projecte LIFE Wetlands4Climate, en el qual participa l'Ajuntament de València juntament amb la Generalitat Valenciana, entre altres. El projecte es prolongarà fins a l'any 2024.