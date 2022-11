Puig anuncia que prorrogarà la baixada de taxes autonòmiques per afrontar la inflació i Mazón desmarca el PP de l’acord

La política es pot fer per acció o per oposició. El president del PP valencià i cap de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, ha optat dilluns per la segona opció, desmarcant els seus representants municipals de l’aliança contra la inflació impulsada pel Govern del Pacte del Botànic. El Consell ha celebrat una cimera amb representants municipals i de les diputacions per compartir experiències contra la pujada de preus, una trobada de què el dirigent popular ha separat el partit. El distanciament arriba només quatre dies després que els seus parlamentaris votaren a favor de la rebaixa fiscal impulsada pel president de la Generalitat, Ximo Puig.

“Les administracions governades pel PP no s’uniran a l’Aliança contra la Inflació que presenta la Generalitat”, va indicar Mazón en una roda de premsa prèvia, en què va assegurar que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha criticat que el document servirà només com a “posada en escena que no beneficiarà gens la petita economia i les famílies”.

En el fòrum, celebrat en el Museu de les Ciències de València, representants autonòmics i municipals han coincidit en polítiques, com mantindre la congelació d’algunes taxes, estendre les ajudes socials a col·lectius vulnerables, actuar sobre el sector agroalimentari, impulsar el transport públic i plans d’eficiència energètica i implantació de renovables per a mitigar l’augment de preus de l’energia i dels productes bàsics d’alimentació.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el ple del Consell prorrogarà la rebaixa de les taxes i mantindrà la rebaixa de preus de serveis públics –com el transport–, aprovades l’abril passat, que redueixen un 10% l’import a pagar. La mesura es mantindrà fins a l’agost del 2023, a través d’un decret que serà aprovat les pròximes setmanes i que entrarà en vigor l’1 de gener. Puig ha insistit que la situació obliga a una “resposta pública conjunta” i ha reclamat “unitat” als partits i les administracions per a fer front a una situació derivada de la guerra a Ucraïna.

En la mateixa línia s’ha mostrat la número dos de l’executiu, Aitana Mas, que apunta que el conflicte “ha deixat al descobert un sistema de preus de l’energia socialment ineficient, que impedeix que les classes populars i mitjanes puguen accedir a fonts energètiques pagant uns preus justos”. Segons Mas, això s’ha traslladat a “un increment del cost de la vida de la ciutadania, de costos de les pimes i de les administracions públiques”. Per això, la titular de Polítiques Inclusives advoca per reforçar les polítiques socials i alerta de les conseqüències de les pujades dels tipus d’interés de les hipoteques: “Suposen una reducció important de la renda disponible de les classes mitjanes i baixes i un accés complicat a un habitatge digne, especialment per a les generacions més joves”.

Per part seua, els representants municipals van coincidir a emprar l’“escàs marge de maniobra” sobre la regulació a mantindre els preus rebaixats del transport públic, potenciar el comerç local i el contacte directe entre productors d’aliments i consumidors, incrementar les ajudes al lloguer i fomentar els plans d’eficiència energètica en edificis públics.