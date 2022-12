Revés judicial per al Port de València: el TSJ de Madrid li retira cautelarment la capacitat de decidir sobre la DIA de l’ampliació

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid ha dictat una interlocutòria de data 5 de desembre que, davant dels arguments de l’Advocacia de l’Estat, dona la raó a la Comissió Ciutat-Port i suspén cautelarment la resolució del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) de 30 de març de 2021 (BOE de 12/04/21) que possibilitava que l’Autoritat Portuària poguera decidir per si sola sobre la necessitat o no d’una nova avaluació ambiental per a la macroampliació que la mateixa APV promou.

Encara que el cas el va portar inicialment l’Audiència Nacional, finalment a petició de la Fiscalia i per una qüestió tècnica es va inhibir en favor del TSJ.

La Comissió Ciutat-Port ha informat de la decisió judicial i ha recordat que sempre va qüestionar la legalitat del comportament abstencionista tant de l’organisme estatal Ports de l’Estat, dependent del Ministeri de Foment, com del Miteco en eludir tots dos les seues responsabilitats evitant pronunciar-se sobre la qüestió clau dels “impactes perversos en el medi ambient i la salut que podria ocasionar la macroampliació que promou l’Autoritat Portuària de València (APV)”.

Segons la plataforma veïnal i ecologista, “quan el Miteco, el març del 2021, va dictar una resolució que, 14 anys després de la primera declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, pretenia modificar les responsabilitats de les diferents autoritats i convertir l’APV en jutge i part en l’avaluació d’impactes ambientals d’una ampliació qüestionada, la plataforma ciutadana ja va recórrer en via administrativa davant el mateix Ministeri sense obtindre resposta, per la qual cosa van acudir als tribunals davant d’una resolució que sempre han qualificat de nul·la de ple dret i dictada en frau de llei”.

És en aquest procediment judicial, iniciat davant l’Audiència Nacional, però derivat finalment a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, on han obtingut la seua primera decisió judicial favorable per la qual s’estableix: “Acordar la mesura cautelar consistent a suspendre la resolució de 30 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es declara l’esmena de resolucions d’avaluació d’impacte ambiental de projectes portuaris, pel que fa al projecte 20050031, d’ampliació del port de València”.

Fonts de la Comissió han destacat que “aquesta suspensió judicial priva l’APV de la possibilitat de decidir per si mateixa la necessitat o no d’avaluació ambiental sobre una macroampliació que, si es fa, posaria en perill el futur ambiental i la qualitat de vida de l’àrea metropolitana i l’existència mateixa del llac de l’Albufera”.

Segons l’entitat, “la primera conseqüència de la decisió judicial és que destrossa la política hipòcrita exercida fins al moment pel Ministeri de Transició Ecològica, de connivència amb l’organisme públic Ports de l’Estat, que es veuen ara forçats a assumir les seues obligacions ambientals en compte de derivar les responsabilitats en l’APV”.

“Ports de l’Estat haurà requerir ara el projecte d’ampliació del port de València que, pretesament, va ser aprovat en el consell d’administració de l’APV el 2 de desembre passat, i decidir amb una motivació adequada si les modificacions constructives introduïdes respecte de la proposta inicial redactada quinze anys arrere i que va obtindre declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable el 2007, han de sotmetre’s o no a una altra avaluació ambiental. Just l’escenari que les autoritats de Madrid volien evitar”, han explicat fonts de la Comissió.

Encara que es tracta d’una mesura cautelar que no prejutja la sentència final sobre el fons de l’assumpte, el TSJ de Madrid avança que: “Valorats els diversos interessos en conflicte, l’aparença de bon dret de la pretensió i la necessitat d’assegurar l’efectivitat d’una eventual sentència estimatòria, el Tribunal estima que concorren circumstàncies que justifiquen l’adopció de la mesura sol·licitada, tenint en compte un fumus d’inexistència del procediment degut per a dur a terme la modificació en la declaració d’impacte ambiental del projecte Ampliació del port de València”.

Unes consideracions del tribunal que els portaveus de la Comissió Ciutat-Port interpreten com un suport als seus arguments i els porta a mantindre una confiança raonable en una decisió final que obligue a reconsiderar la macroampliació del port de València pels seus efectes perversos sobre el medi ambient, la qualitat de vida i la salut de la població de l’àrea metropolitana.

“Creiem que el Port de València no necessita apostar per creixements arriscats en temps d’emergència climàtica i incertesa econòmica, sinó que pot optar per optimitzar la seua gestió, racionalitzant l’ús de l’espai actual infrautilitzat i millorar els seus processos de treball, implicar les persones i les empreses que hi treballen. Això en compte de forçar les lleis i gastar diners públics per a afavorir un únic operador privat”, han afirmat membres de la Comissió Ciutat-Port.

Al mateix temps que han recordat que “la macroampliació del Port de València és qüestionada per més d’un centenar de col·lectius ciutadans, a més d’organitzacions d’estibadors i nombrosos informes tècnics i jurídics emesos per diversos experts”.