Marina Sender y José Garrido se disputan este viernes la presidencia del Colegio de Arquitectos de València

El Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV) celebra elecciones este viernes 19 de mayo con el aliciente, además, de que por primera vez en nueve años (los comicios son cada tres años) vuelve a presentarse una candidatura alternativa a la de la actual presidenta, Marina Sender.

De esta forma, los cerca de 400 arquitectos y arquitectas de la provincia pueden elegir hasta las 19.00 horas entre la lista 'CTAV Crece' que encabeza Sender junto a Pablo Peñín, Carlos Salazar, Málek Murad, Marina Bernardo e Isabel Navarro, y la candidatura alternativa 'Regeneración' que encabeza el arquitecto José Garrido, acompañado de José María Tomás, Vicenta Ortiz, Inés García, Miguel Ángel Martín y Marian Albero. En un cuestionario formulado por elDiario.es, desgranan sus principales propuestas e inquietudes.

¿Cuáles cree que son actualmente las principales necesidades de los arquitectos valencianos y qué propone para solucionarlas?

Marina Sender: La formación constante, la agilidad en el visado de los proyectos, el apoyo en las tareas propias de nuestra profesión. Proponemos seguir trabajando desde la experiencia en la gestión y con nuevas ideas, con gente joven, compañeros con labores muy diversas que entienden el sentir de la mayoría, defendiendo nuestros intereses. Somos un equipo que quiere hacer del Colegio un espacio amable, con participación de todos los colegiados y con apertura a toda la sociedad.

José Garrido: El mercado de servicios de arquitectura está prácticamente hundido y hay una gran dispersión de aplicación de los tipos de honorarios. Proponemos unos honorarios justos, tomando como ejemplo el intento de la legislación alemana HOAI, la defensa de honorarios basada en criterios de dignificación del arquitecto, siempre de forma equilibrada con la defensa del consumidor, de acuerdo con las directivas europeas, equilibrio entre excelencia del servicio prestado y el usuario del mismo, el precio es un factor mas, pero no el único. En cuanto a la legislación de Contratos del Sector público proponemos tejer alianzas con las instituciones, otros entes representativos de la sociedad civil y otras profesiones. Para ello es necesario tener un colegio que defienda sus intereses y les represente como colectivo. Un marco económico estable de trabajo colaborando con las instituciones, administración etc, para dinamizar la economía. El Colegio como aglutinador de este esfuerzo y en representación del colectivo.

¿Cómo favorecer la incorporación de los jóvenes arquitectos a la actividad profesional?

Marina Sender: El Colegio Territorial ya tiene bonificada la aportación básica para los jóvenes, y como plataforma de incorporación se ha creado ya la Oficina CTAV Jove, que ofrece asesoramiento y seguimiento personalizado de la profesión a los arquitectos que empiezan a trabajar. Asimismo, hemos instaurado una tarde al mes (Comboi) en la que se celebra un encuentro lúdico donde los jóvenes intercambian sus experiencias en el inicio de su profesión. Promoveremos más si cabe actividades específicas para ellos, como viajes profesionales, visitas a empresas y cualquier otra actividad que se demande.

José Garrido: Acercar el colegio a los jóvenes arquitectos ofreciendo formación, ayuda en la incorporación a la profesión acompañándolos en el ejercicio de la misma, simplificando los trámites a realizar en el Colegio, generando incentivos en modo de ayudas, rebajas en cuotas. En definitiva, acercar el Colegio al nuevo colegiado, fomentando colaboraciones e iniciativas. Contaremos con todos los estudios profesionales para incorporar a los jóvenes a la profesión.

¿Cree que las administraciones facilitan la participación de los arquitectos de todas las edades en los proyectos públicos o es algo que se debería fomentar más? ¿De qué forma?

Marina Sender: Ser arquitecto supone tener las competencias necesarias y suficientes para realizar cualquier proyecto arquitectónico tanto privado como público, independientemente de que en casos concretos se premie la experiencia. La ley actual permite el acceso a los nuevos profesionales en los concursos, como venimos defendiendo ante la administración cuando publica licitaciones de proyectos, habiendo realizado más de 200 recursos en los últimos 3 años para corregir esta cuestión y otras similares.

José Garrido: A día de hoy no, la aplicación errónea de las Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de las administraciones y la aplicación del concepto de precio más bajo es la mejor oferta para la misma, hace que los arquitectos más jóvenes o bien autónomos no puedan acceder a las licitaciones públicas ya que no pueden hacer frente a unas rebajas tan desproporcionadas. Es por tanto el Colegio, como representante del colectivo de todos los arquitectos el que debe de velar por la aplicación adecuada de la LCSP, garantizando la mejor oferta calidad-precio en las licitaciones que efectúe la administración, fomentando la incorporación de esta parte de colectivo al que representa en dichas licitaciones. Trabajaremos con las instituciones y administraciones para, juntos, conseguir pliegos de condiciones adecuados a ello.

¿Cree que los concursos de ideas están debidamente gratificados por parte de las administraciones?

Marina Sender: El Colegio ha colaborado en más de veinte concursos públicos los dos últimos años, formando parte de jurados, o asesorando a los ayuntamientos convocantes (Silla, Gandia, la Pobla de Vallbona, Pobla de Farnals,…). La mayoría han sido con el formato de concurso de ideas, haciendo prevalecer la calidad frente a la baja económica, y con varios premios para los participantes, incluso con una selección previa que evite trabajo en balde, gratificando a los equipos que pasan a una segunda fase de desarrollo del proyecto para ser evaluado.

José Garrido: Evidentemente no. El concurso de ideas no puede ser utilizado como un germen para después ser usado por la Administración a su antojo, deberían existir unas normas de remuneración claras y justas, sin perjuicio del derecho de propiedad intelectual. Esta cuestión nos lleva, de nuevo, a la necesidad de honorarios dignos y el papel de los colegios profesionales en la defensa de los mismos es fundamental. Para ello contaremos con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

¿Considera que se debe fomentar la internacionalización de los arquitectos valencianos para que puedan participar en los grandes despachos internacionales? ¿De qué forma?

Marina Sender: En el Colegio creamos el ciclo “arquitectos por el mundo”, conferencias en las que arquitectos valencianos en el extranjero explican junto a un arquitecto local como funciona la profesión en sus países extranjeros. Al mismo tiempo, hay un repositorio de normativa y modo de ejercer en cada país a disposición de los colegiados. Desde el colegio se debe acompañar a nuestros colegiados para que puedan participar en otros países.

José Garrido: Así es, se debe fomentar la internacionalización de los arquitectos valencianos con búsquedas de apoyo institucional (CSCAE) para la correcta exportación del talento de los arquitectos y arquitectas. El Colegio debe exportar la calidad de los trabajos de sus colegiados al resto de los países, fomentando el mismo a través de las instituciones públicas o de la propia publicidad que efectué de los mismos. En un mundo tan globalizado, es fundamental dar a conocer el trabajo de los colegiados internacionalmente.

A nivel de funcionamiento interno del colegio, ¿qué logros destacaría, qué aspectos consideran mejorables y qué novedades proponen?

Marina Sender: Como logros destacaría el haber conseguido trabajar para crear una plataforma de comunicación inmediata con los colegiados, la Oficina de Atención Profesional, en la que se ofrecen soporte de visado, técnico, fiscal, laboral y jurídico. Hemos trabajado también para mejorar las condiciones de nuestro Archivo, y hemos mejorado la imagen pública (web en abierto) y nuevos canales de RRSS. Como novedad proponemos la creación de una plataforma on-line de cursos y formación para los colegiados, cursos de renovación y actualización constante para los arquitectos ante los cambios tanto normativos como coyunturales.

José Garrido: Logros de la Junta en funciones pocos o ninguno. El colegio actualmente funciona como hace 20 años. Se trata de una institución que más que servir de apoyo al colegido parece ser una carga. La primera mejora que se pretende realizar es devolver el Colegio al colegiado. Todos formamos parte del mismo. Para ello, también proponemos como mejora la regeneración de los órganos directivos actuales, los cuales no han sabido recoger las inquietudes del colectivo de arquitectos, y disponer que los mandatos de los mismos sean como máximo de dos veces, mediante la correspondiente modificación estatutaria. Como novedades, revitalizar el colegio desde su base, crear los órganos internos necesarios para fomentar una red de alianzas con las instituciones públicas y otros colectivos, potenciar la figura del arquitecto y abrir el Colegio a una sociedad más participativa y plural.

¿Qué medidas proponen para mejorar la arquitectura y el urbanismo en la ciudad de València?

Marina Sender: Para nosotros es importante la información sobre la importancia de la arquitectura dentro de la sociedad. Hemos realizado una serie de encuentros entre arquitectos, técnicos de la administración, políticos, promotores, constructores y asociaciones varias, que lleva por título 'Debate de Ciudad', 14 ediciones hasta la fecha de temática variable y de actualidad para el desarrollo de nuestro entorno urbano. Proponemos seguir trabajando para estar presentes en la ciudad, para ayudar y agilizar las licencias, para fomentar el trabajo en las licitaciones públicas donde no prime la baja, impedir el intrusismo y defender honorarios dignos.

José Garrido: La recuperación del protagonismo del Colegio en las decisiones mas importantes de nuestras ciudades es fundamental. Como colectivo especialista en arquitectura y urbanismo tenemos mucho que aportar. El colegio debe intervenir de forma activa y no simplemente formando parte de tribunales. Pongo como ejemplo la existencia de Agrupaciones voluntarias de arquitectos tanto en materia de edificación como de urbanismo que constituyen un capital desaprovechado y dispuesto a servir a la ciudad. Vamos a propiciar alianzas sociales e institucionales en todos los niveles y escalas. Consideramos que el colegio debe ser un referente social y estar presente en todas las grandes decisiones que se adopten y afecten a nuestra competencia profesional.

¿Cómo fomentar la protección y puesta en valor de edificios singulares?

Marina Sender: Desde nuestro punto de vista, la puesta en valor del patrimonio arquitectónico es uno de nuestros deberes como institución. Para ello, tenemos creado un departamento de Archivo Histórico donde se ha creado un fondo documental con legados de nuestros arquitectos que se pone al servicio de la sociedad y de la comunidad científica. Desde estos fondos se está trabajando para dar visibilidad a nuestra arquitectura mediante publicaciones y exposiciones que muestran el gran valor patrimonial de la arquitectura.

José Garrido: Es una cuestión controvertida, la protección sin mas conlleva a la desaparición del patrimonio. La protección de los edificios debe ir acompañada de medidas económicas, por ejemplo, en Madrid desde hace muchos años los edificios catalogados están exentos de pagar el IBI. Si la Administración pública no aporta medios económicos o incentiva a la iniciativa privada nuestro patrimonio irá desapareciendo como podemos comprobar en Valencia en muchas zonas de nuestro espléndido casco antiguo.

¿Cree que debe fomentarse la perspectiva de género y la emergencia climática en la arquitectura y el urbanismo? ¿Cómo hacerlo?

Marina Sender: Por supuesto. Ambos temas son una necesidad a tener en cuenta no solo en la arquitectura sino en todos los ámbitos de nuestras vidas. ¡Como hacerlo? Con formación, con información, trabajando desde el colegio para ayudar a nuestros técnicos a trabajar ante los retos presentes, igualdad, inclusión y calidad ambiental.

José Garrido: El colectivo femenino está fuertemente arraigado en la profesión. Nuestra junta se plantea desde la paridad. Abogamos por un Colegio de la Arquitectura más que un Colegio de Arquitectos. La perspectiva de género ya forma parte de nuestra legislación y partimos de una situación de igualdad, anteriormente inexistente. Por ejemplo, el Estudio de Género es un documento obligado en los planes de urbanismo. En definitiva, consideramos que existe normativa suficiente, pero debe cumplirse. En cuanto a la emergencia climática es un factor vital, propugnamos la protección del medio físico en contra de los crecimientos descontrolados del pasado, el equilibrio entre crecimiento y medio ambiente debe prevalecer. El cambio climático es un hecho, aparentemente irreversible, que debemos intentar mitigar a través de medidas realistas y compatibles con la naturaleza de nuestra comunidad, cuya economía es fuertemente dependiente del turismo.

¿Ven solución el problema del nuevo estadio del Valencia CF? ¿Qué opinión les merece que se vaya a demoler el viejo, que cumple 100 años y se convierte en el más antiguo de España?

Marina Sender: Estoy segura que se va a llegar a una solución. Espero que los diferentes agentes implicados lleguen en breve a un acuerdo para poder resolver está situación. En cuanto a la demolición del estadio, creo que no solo hay que valorar su antigüedad. Hay que tener en cuenta más factores que afectan al urbanismo y a la ciudad, y estoy segura que estos factores serán estudiados por la administración para encontrar la mejor solución posible.

José Garrido: El nuevo estadio del Valencia proviene de una figura urbanística de la LOTUP, hoy desaparecida que son la Actuaciones Territoriales Estratégicas, ATE. La ordenación que se propone en la actual zona del estadio en la Avenida de Aragón genera unas plusvalías importantísimas que podrían sanear las arcas del Valencia CF. No obstante, se trata de una cuestión que afecta al sentimiento valencianista y muchos de los aficionados optarían por quedarse donde están, donde efectivamente se van a cumplir 100 años. Por lo tanto, es una cuestión que sobrepasa lo meramente económico y afecta a lo sentimental. La imagen de la ciudad será otra en este importante punto. El nuevo estadio no presenta problemas y si tiene alguno por el transcurso del tiempo es técnicamente solucionable. Por todo ello consideramos se debería optar por la solución del traslado pero proponiendo una ordenación en la zona de la Avenida de Aragón que sea emblemática e integre elementos arquitectónicos acordes con la preexistencia del estadio.