El col·lectiu de Compromís a la Punta pressiona Ribó perquè revertisca la ZAL del port en un corredor verd

Nous moviments en Compromís contra la conveniència de donar viabilitat a la Zona d’Activitats Logístiques del port de València, arran de l’aprovació fa poc de l’Ajuntament de València del projecte presentat per l’Autoritat Portuària de València (APV) per esmenar les deficiències urbanístiques del recinte, amb l’objectiu de rebre la infraestructura.

Sota l’etiqueta #NoALaZal, el col·lectiu Compromís Pobles del Sud ha fet públic un comunicat aprovat per unanimitat en què mostra el rebuig a la posada en marxa del polígon i aposta per convertir-lo en un corredor verd que connecte el jardí del Túria amb l’Albufera, tal com demana la plataforma ‘Horta és Futur, No a la ZAL’, integrada per entitats veïnals i ecologistes.

Aquesta demanda xoca amb la postura que ha mantingut públicament l’alcalde de València, Joan Ribó, també de Compromís, que si bé és cert que sempre ha defensat que va ser un error destruir l’horta de la Punta en compte de fer la infraestructura a Parc Sagunt, també ha reconegut més d’una vegada que no es pot “reescriure la història” i que en aquests moments “la reversió a horta, que és el que era, ja no li la planteja ningú i, per tant, cal buscar eixides”.

No obstant això, des del seu propi partit no sols li ho plantegen, sinó que exigeixen que es rectifique. Si l’any passat l’alcalde pedani de la coalició a la Punta va anunciar que donaria la seua compensació econòmica per finançar el nou recurs judicial interposat contra la ZAL, des de Compromís Pobles del Sud han afirmat que “la transformació de la zona en un corredor verd estaria en sintonia amb la defensa del territori, la lluita contra el canvi climàtic i els nous models de ciutats sostenibles que formen part dels principis ideològics de Compromís”.

Des del col·lectiu han lamentat que “a pesar que Compromís està ja cinc anys a l’Ajuntament de València i a la Generalitat Valenciana, és ben cert que no s’ha vist cap avanç aquests anys amb vista a la paralització de la ZAL per part dels nostres representants; més aviat al contrari, les notícies aparegudes últimament en els diferents mitjans de comunicació apunten a una reactivació de la ZAL, a pesar que el projecte està una altra vegada pendent de resolució judicial”.

A més, afig la resolució que, “encara que en el si de Compromís el sentiment general és radicalment contrari a la ZAL, aquest sentiment no està veient-se reflectit en les actuacions dels nostres representants a l’Ajuntament i a la Generalitat” i adverteix que “la falta de reacció amb la ZAL pot crear desafecció entre col·lectius en defensa de la terra i simpatitzants, que van depositar les seues esperances en la nova manera de fer política de Compromís”.

Des de Compromís Pobles del Sud afirmen que “la inqüestionable bona faena que està fent-se a la ciutat de València i en el conjunt del país no va d’acord amb la gestió de la ZAL i està deslluint les bones iniciatives i polítiques dutes a terme pels nostres regidors i consellers”.

Així doncs, insisteixen que “la situació és propícia per a començar de zero; la declaració d’emergència climàtica de l’Ajuntament i el Consell han d’anar més enllà de l’eslògan i no són compatibles amb la instal·lació d’una zona logística en una zona que actua com a corredor d’aire natural de la ciutat i que podria actuar de pulmó”.

Per tot això, Compromís Pobles del Sud reclama “un posicionament clar i rotund en contra de la ZAL i a favor del corredor verd que unisca el parc del Túria i l’Albufera”, a més que “els càrrecs institucionals de Compromís a l’Ajuntament de València i a la Generalitat Valenciana adopten un posicionament clar i ferm respecte a la ZAL, tenint en compte el sentiment majoritari de la militància”.

Finalment, demana conéixer “els passos que se seguiran per transformar els terrenys de la ZAL en zona verda” i encoratja “als i les militants i simpatitzants de Compromís a fer sentir el seu parer respecte a la ZAL, utilitzant tots els mecanismes interns que siguen oportuns perquè els representants en les institucions actuen en coherència amb els principis ideològics de la coalició i amb el sentiment general de la militància”.