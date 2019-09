L’humorista Arévalo blanqueja el franquisme en la ràdio pública valenciana: “Franco no ha perseguit mai cap gai”

El programa ‘Podríem fer-ho millor’ de la ràdio pública valenciana À Punt va debutar dilluns passat amb mal peu a causa de les declaracions de l’humorista Arévalo, convidat per a aquesta primera emissió. Arévalo, còmic en l’òrbita del partit d’ultradreta Vox, va afirmar després de ser preguntat pels límits de l’humor que “quan deien que en l’època de Franco perseguien els gais, no era veritat, no han perseguit mai cap gai”.

Així, Arévalo va arribar a assegurar que va ser molt amic del cantant Rafael Conde ‘el Titi’ i que va poder treballar sense “cap problema”, i que el problema el tenien els ‘xapers’, a qui es va perseguir amb la llei de “Vagos y Maleantes”, que ell va atribuir a la II República.

Aquestes declaracions han provocat una onada de crítiques en les xarxes socials, entre les quals la del portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, activista LGTBI, que ha lamentat que els contertulians no li rectificaren les paraules. Ferri, per a rebatre Arévalo, li va recordar l’afusellament de Federico García Lorca; a més va afegir que la llei esgrimida per Arévalo sí que era de la II República (concretament del 1933), però que precisament va ser modificada pel franquisme el 1954 per incloure-hi els homosexuals.

Ahir es va estrenar el programa @PodriemMillor en @apunt_media i l'entrevistat "Arévalo" va dir coses com, ATENCIÓ:

"Franco no persiguió nunca a ningún gay".

Les crítiques han provocat que al final de l’emissió del segon programa, dimarts, el presentador demanara disculpes: “Arévalo va donar una sèrie d’opinions que no compartim. Sabem de la repressió, les persecucions i la falta de llibertats durant el franquisme i des d’ací ho condemnem, i lamentem si alguna persona s’ha sentit ofesa”.

Arévalo ha aparegut en alguns actes oficials de Vox, com un míting a Palma de Mallorca, així com també ha declarat la seua afinitat al partit d’extrema dreta a través de les seues xarxes socials.