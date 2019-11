La sanidad murciana, fuera de la legalidad: cientos de personas sin cita y listas de espera de 18 meses

El Servicio Murciano de Salud (SMS) está colapsado. En el área III, que comprende los municipios de Lorca, Águilas, Totana y Puerto Lumbreras (unas 200.000 personas), se están dispensando citas ginecológicas para marzo de 2021. Los plazos legales recogidos a nivel regional por el Decreto 25/2006 del 31 de marzo, estipulan que para una prueba diagnóstica no pueden superarse los 30 días naturales.

No obstante, si las citas fueran calificadas de preferentes no deberán exceder entre los siete y quince días, mientras que si fueran urgentes se debería dar para dentro de uno y tres días, según señala la Asociación Defensor del Paciente: "Todo lo que exceda de ese tiempo es reclamable e incluso denunciable".

Desde la Consejería de Sanidad defienden que no están incurriendo en ninguna ilegalidad con respecto a las listas de espera: "El Servicio Murciano de Salud garantiza el derecho a la asistencia y que, pasados esos plazos, se pueda reclamar la atención en otro centro asumiendo el coste el SMS", según establece el propio de decreto 25/2006. No obstante, según un informe requerido por el PSOE en 2017 al Defensor del Pueblo a nivel nacional al que ha tenido acceso eldiariomurcia, el propio SMS reconocía los plazos legales establecidos en las listas de espera que, según los datos recogidos por este medio, se ven ampliamente superados en varios casos.

Marisol Sánchez Jódar, diputada del PSOE en el Congreso por Murcia que también forma parte de la Comisión de Sanidad a nivel nacional, indica que en algunos municipios de la Región a los pacientes "les dan un volante para que pidan cita y la respuesta es que las agendas están cerradas, en el hospital o centro de salud", algo que es "ilegal". Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente también expresa que cerrar las listas de espera va "contra la ley, pero siempre buscan la forma de salir impunes". Además, señala la peligrosidad de retrasar las citas a los pacientes, lo que puede llegar a provocar "problemas irreversibles". "Son unos delincuentes políticos. Y aquí el color no tiene nada que ver".

Fuentes sanitarias consultadas que confirman que no se están dispensando citas, atribuyen los problemas del servicio no solo a la falta de personal y a una ineficiente distribución de los medios existentes, sino también a una intencionalidad de derivar algunos casos a la privada.

Según un informe de abril de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la privatización de la sanidad murciana ha ido creciendo paulatinamente en el último año. Y aunque se sitúa en un nivel intermedio de 19 puntos (la media nacional es de 19,58), ha escalado cuatro puestos en este índice. Las comunidades con un porcentaje superior en privatizaciones son Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco. Y en el otro extremo se sitúan Asturias, Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura.

Un año y medio para que le extirpen un mioma uterino

María Belén Tudela García es de Lorca, tiene 36 años y quiere quedarse embarazada pero, por el momento, no puede. La 'culpa' es de un mioma de dos centímetros que le diagnosticaron en septiembre. "En mi ginecólogo privado". A la espera de valorar su tratamiento, no tiene cita en el del Servicio Murciano de Salud, a pesar de que se le solicitó como preferente, hasta el 20 de marzo de 2021, cuando se le debería haber dado para, como máximo, quince días después.

Los miomas, uno de los tumores benignos más comunes entre la población femenina en edad reproductiva, pueden llegar a causar infertilidad. Su desarrollo está relacionado con las hormonas y pueden llegar a padecerlos hasta el 70 por ciento de las mujeres. Aunque no pierde el buen humor, en su relato aparece el miedo a que dentro de 18 meses el tumor benigno "haya crecido mucho más; miedo a que haya riesgo de que me extirpen el útero y miedo a no poder quedarme embarazada".

A María Belén se le ha pasado por la cabeza irse al privado para terminar con su calvario. "He pensado pedir un préstamo; la intervención cuesta entre 2.000 y 4.000 euros, tampoco es mucho pero... por qué tengo que pagarlo de mi bolsillo si llevo 20 años trabajando y nunca voy al médico".

En Lorca concretamente hay 4.103 personas sin fecha asignada para distintas especialidades, "un 35% del total de los habitantes de Región que se encuentran en esta misma situación en las otras ocho áreas", señala la diputada socialista Sánchez Jódar. En estos momentos, "hay 2.226 personas sin cita para ecografía y otras 455 en lista de espera de más de 50 días".

Listas de espera “descomunales” e “infames”

Cuando se dan estos casos, reclamar es indispensable porque no se trata de un retraso, "sino de citas dadas fuera de plazo con la categoría de preferentes", apuntan fuentes sanitarias. María Belén ya ha puesto una reclamación en la página de atención al paciente de MurciaSalud, el portal sanitario de la Región de Murcia, y otra en el centro de salud. Y va a continuar con todos los procesos disponibles a su alcance para revertir su situación.

"Antes de reclamar fui al centro de Santa Rosa, donde tenía la cita, para ver si me la podían adelantar, pero ni me atendieron; y me explicaron que el colegiado que leyó el volante la clasificó como ordinaria, a pesar de que está señalada como preferente (tal y como ha podido comprobar este diario de la documentación aportada por la paciente)", explica María Belén.

La concejala del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, también denunció hace unos días este problema. Martín se hacía eco de una denuncia de otra mujer con una lista de espera de un año y siete meses para una consulta de ginecología. La citación, que fue solicitada el pasado 7 de noviembre, está prevista para el 3 de junio de 2021, 575 días después. Según Martín las listas de espera son "descomunales" e "infames" y "no respetan el derecho a la vida, ni la dignidad de las personas".

Desde la Consejería de Sanidad expresan que Lorca, dentro del área III, es la que menos espera para someterse a una intervención quirúrgica (63 días, ha disminuido 12 días en septiembre de este año con respecto a septiembre del año pasado). Además, en consultas externas hay 2.061 pacientes menos pendientes de cita. Y el tiempo medio en pruebas diagnósticas ha disminuido en más de 180 días (de 234 a 54 días), según el Gobierno regional. Esto se debe a que el SMS "ha implantado una nueva forma de gestión y organización de las esperas que ya está dando resultados gracias a la implicación de todos los profesionales".

Fuentes sanitarias atribuyen esos 2.061 pacientes menos pendientes de cita a la mejora en el servicio de cardiología. E interpretan que disponer de unas listas de espera cortas en cirugía no es significativo "si el problema es llegar al cirujano" porque algunos retrasos "pueden terminar en muertes".

"Es verdad que están colapsados -intenta comprender María Belén- solo hay que darse una vuelta por los centros de salud de la zona o por las Urgencias del Rafael Méndez, pero tienen que agilizar las cosas; y dar prioridad a según qué casos, la salud es un problema de todos".