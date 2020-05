Euskadi da a conocer su particular fase 1: se podrá jugar al tenis en un club privado pero las instalaciones públicas seguirán cerradas

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicará este lunes con vigencia desde las 00.00 horas el reglamento propio para el desarrollo de las medidas previstas en la fase 1 de la desescalada de la pandemia de cooronavirus y que, en algunos puntos como la movilidad, el deporte o el ocio, incorpora algunas restricciones mayores que las que tendrán las otras zonas en fase 1 en España. Según el borrador del decreto autonómico, dado a conocer ya por el Gobierno de Iñigo Urkullu, se apela a un "plus de prudencia" y al "rigor científico", por lo que se limitan los nuevos movimientos permitidos al término municipal con varias excepciones, se pospone la apertura de algunos centros culturales y de ocio como bibliotecas y museos y se regula la actividad deportiva de manera diferente. Euskadi hace uso así del margen de "cogobernanza" pactado por el Gobierno central con las comunidades autónomas, una de las exigencias del PNV para apoyar la prórroga del estado de alarma al igual que la aplicación en el enclave de Treviño de la regulación para Álava o dotar de garantías de seguridad jurídica a las elecciones que se prevén para julio.

1 - Movilidad: dentro del municipio con excepciones

El decreto vasco fija que "no hay limitación de distancias" dentro del término municipal de residencia y recomienda "por razones sanitarias" limitar al "máximo" las salidas hacia otras localidades. ¿Cuáles son las excepciones permitidas? Es posible la "movilidad entre municipios colindantes" sean o no de la misma provincia o territorio histórico -Ermua y Eibar, por ejemplo- "para la realización de actividades socioeconómicas" que no se especifican. Además, es posible desplazarse por todo el territorio vasco -no opera el límite provincial- por motivos sanitarios, laborales, profesionales, empresariales, educativos, formativos, de visita, cuidado y atención a mayores o dependientes "en situación de necesidad" o por causas de fuerza mayor. Además, se puede completar una ruta en bicicleta o por el monte en municipios "colindantes" al propio o incluso viajar al pueblo o ciudad de al lado a jugar un partido de tenis.

2 - Deporte: centros públicos cerrados

El punto relativo al deporte es uno de los que cambian en relación a la normativa general. La norma general es mantener la regulación actual de la fase 0, ya que "las instalaciones deportivas de gestión pública permanecerán cerradas". Sin embargo, "en centros deportivos de gestión privada" al aire libre podrá solicitarse una cita previa y acceder a ellos como en el resto de España. Es decir, en Vitoria está prohibido jugar un partido de tenis en Mendizorroza, del Ayuntamiento, pero los socios del centro privado Estadio, ubicado justo enfrente, podrán hacerlo perfectamente. Es más, podrán viajar a estos clubes desde municipios colindantes. Fuentes del Gobierno indican que hay un acuerdo entre las instituciones locales vascas para no permitir aún el deporte al aire libre en sus centros pero que la comunidad autónoma no tiene capacidad para regular los espacios privados. El deporte profesional se ajusta a los términos fijados por el Ministerio de Sanidad.

3 - Se "pospone" ir a la biblioteca o a un museo

Respecto a otras actividades, el Gobierno vasco determina que bibliotecas y museos permanezcan todavía cerrados. "Este decreto pospone, por el momento, la reapertura al público [...]. También en este caso rige el principio de prudencia y evitación de agrupaciones de personas", indica el Ejecutivo en la exposición de motivos del decreto. El Guggeneheim ya habla del 1 de junio. Añade el texto que firmará Urkullu: "Un objetivo añadido que fundamenta las previsiones específicas de este decreto es la determinación del Gobierno vasco de preparar con rigor y solidez el tránsito a la fase 2 que habrá de evaluarse antes de dos semanas. Es preciso para ello asentar y consolidar con seguridad los progresos logrados en los dos últimos meses". En cuanto a rodajes audiovisuales, la regulación es la fijada por el Ministerio de Sanidad para toda España.

4 -Nada sobre la vuelta a clase el 18 de mayo

El decreto sobre la fase 1 en Euskadi no hace ninguna mención a la situación de los centros educativos, debate que habrá de ser resuelto en los próximos días. Mientras se ha aprobado una normativa más restrictiva en cuanto a movilidad u ocio, el Gobierno de Urkullu quiere acelerar varias fases el regreso presencial a las aulas y que algunos grupos, como los estudiantes de 2º de Bachillerato, vuelvan ya a clase el 18 de mayo. Sería algo obligatorio. La regulación de Sanidad limita la actividad de los colegios en este momento a desinfección y preparación para las siguientes fases. Incluso en la fase 2 se habla de retornos voluntarios a las aulas. Euskadi asegura tener el visto bueno del Ministerio de Sanidad, mientras que fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez prefieren no aventurarse sobre lo que pueda ocurrir.