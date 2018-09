El 'otoño caliente' de los pensionistas

Jubilados y pensionistas de Bizkaia siguen incansables su cruzada por unas pensiones dignas. En su habitual concentración de los lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao en demanda de pensiones públicas "dignas, han anunciado un 'otoño caliente'. Ese 'otoño caliente' tendrá como punto central la manifestación prevista para el próximo 1 de octubre en toda España, coincideindo con el día internacional de las personas mayores.

De momento, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha iniciado contactos con asociaciones y residencias de mayores para lograr su implicación y apoyo de cara a la manifestación. La idea es que no sea solo "reivindicativa" sino que "estén representados todos" los colectivos relacionados con "los mayores", se sumen o no a las protestas.

Durante la concentración de este lunes, el movimiento ha criticado la forma en que tanto políticos como medios de comunicación han destacado "a bombo y platillo" la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Son noticias que no reflejan debidamente la situación en la que se ha realizado porque no se puede llamar una subida después de años de congelación en las pensiones. C uando se habla del aumento del gasto de las pensiones no se tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, ni el saqueo de la hucha de las pensiones", ha puntualizado una de sus portavoces.

"Nosotros", ha añadido, "no tenemos que admitir una culpa sobre algo que nos pertenece y por lo que hemos estado cotizando. Nos decían que no había dinero y ahora sale de debajo de las piedras. Dinero hay, solo que se reparte muy mal".

Los portavoces de los concentrados han recordado que llevan casi nueve meses de protestas -las comenzaron a mediados de enero- y han advertido de que van a estar "atentos" a lo que hagan los representantes políticos en el nuevo curso que ahora comienza.