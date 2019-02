El Supremo deja a San Sebastián sin consulta popular sobre las corridas de toros

El culebrón sobre la consulta popular para mantener o no las corridas de toros en San Sebastián ha llegado a su final. El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Gobierno de no autorizar una consulta popular en la capital guipuzcoana, donde el Ayuntamiento planteó preguntar a los vecinos si eran favorables a emplear recursos municipales para los festejos taurinos. En concreto esos recursos se refieren al pabellón multiusos de Ilunbe, la instalación municipal que alberga la plaza de toros donostiarra.



El Supremo ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento puso en mayo de 2017 solicitando la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de ese año, que denegó el permiso para realizar la consulta. Según el Consistorio donostiarra, su consulta cumplía con los requisitos legales porque se refería a una decisión sobre los usos de instalaciones municipales y su resultado no impedía la celebración de corridas en la ciudad en otros espacios.



Sin embargo, el Gobierno desautorizó rápidamente la consulta con el argumento de que esa iniciativa afectaba a las leyes de protección del patrimonio cultural, que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación de la tauromaquia.



Ahora, el Supremo sigue en la misma línea y razona que la decisión de destinar o no instalaciones municipales para realizar corridas de toros "no es una medida inocua en cuanto al deber de fomento del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte". Y va más allá, al señalar que si de esa consulta saliera una negativa a ceder instalaciones municipales a las corridas "no existe otra instalación que permita celebrar corridas de toros con la garantía de seguridad que ofrece el pabellón multiusos".