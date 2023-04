El vídeo preelectoral de Podemos: “Somos el militante que se indigna cuando sus ministros se ponen de perfil con la OTAN”

Podemos es consciente de que las próximas elecciones autonómicas y municipales son cruciales para su futuro, especialmente después de constatar que será imposible un acuerdo con Sumar antes del 28M. Bajo esa lógica, la formación que dirige Ione Belarra ha estrenado un vídeo promocional este martes para convocar a un gran acto en Zaragoza el fin de semana que funcionará como disparadero de la precampaña en el que reivindica a sus militantes y dirigentes pero en el que Podemos aprovecha también para lanzar algunos mensajes a Yolanda Díaz y las formaciones del espacio que la vicepresidenta segunda está articulando. “Podemos es el militante que se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN”, dicen.

Las principales líderes del partido han compartido este martes en sus redes sociales el spot, con el título #TúQueNoTeCallas, para convocar a la militancia el próximo sábado a un acto en la capital aragonesa, en medio de la Fiesta de la Primavera, el encuentro que celebra Podemos todos los años en estas fechas con conciertos, charlas y diferentes actos políticos. “Podemos es la gente como #TúQueNoTeCallas aunque sea difícil. Este sábado nos vemos todos y todas en Zaragoza”, ha escrito en Twitter Belarra.

El vídeo, narrado por el acto y director de cine Daniel Guzmán, tiene como hilo conductor el leitmotiv con el que el partido ha orientado sus intervenciones públicas en las últimas semanas: es Podemos el único partido que tiene la valentía para afrontar ciertas decisiones, para decir lo que otros no dicen, para lograr los avances que otros no se atreven a lograr. La voz en off, tapadas por imágenes de los integrantes de Podemos, de protestas sociales, de los dirigentes del partido, apela a esa militancia que comparte esos mismos valores y sobre la que se apoyan las líderes del partido para defender sus posiciones políticas. “Este es un mensaje para ti que no te callas, que no tienes ningún cargo (...); que nunca te pones de perfil en una discusión de política”, empieza el spot.

“Podemos es Ione Belarra, diciendo que Juan Roig es un capitalista despiadado. Pero si Ione pudo hacer eso es porque existe un jubilado que gritó en su centro de salud que Ayuso es una corrupta”, sigue la narración, que sigue con loas a la ministra de Igualdad: “Podemos es Irene Montero plantando cara a los hooligans con carné de diputado”; y a Pablo Iglesias, el fundador del partido, “diciendo a Ferreras en directo que era un protector de Inda y un corrupto”.

Pero a continuación, la narración envía algunos mensajes poco velados al resto de fuerzas políticas de la izquierda y entre ellas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, a la que recuerda su neutralidad durante el debate al inicio de la invasión de Ucrania del envío de armamento a la guerra. “Podemos es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania y que solo Ione dice lo que él piensa”, arranca el narrador sobre imágenes de una manifestación del Partido Comunista de España -en el que milita Yolanda Díaz- contra las bases de la OTAN en España. “Y se enfada porque recuerda que a él le gusta más el rojo que el morado. Y se acuerda de que Podemos no le gustó al principio pero su instinto le dice quiénes son los suyos”, añade.

Las referencias siguen. “Hay quien piensa que toda esa gente es poca gente, apenas un pequeño grupo de resistentes alejados de las mayorías y condenados a vivir en una esquinita del tablero”, continúa el vídeo como respuesta a quienes han sostenido en algún momento que Podemos está en franco declive político. La segunda parte de la frase sirve como respuesta a las palabras de Yolanda Díaz en uno de los actos de Sumar. “Cuando emprendes un cambio de época, no se hace desde la esquina del tablero sino desde las mayorías sociales, desde la centralidad”, dijo en un mitin en Madrid, a principios de enero.

El vídeo de Podemos recoge a continuación otra referencia a uno de los compañeros de viaje de la vicepresidenta en su proyecto político, el ex número dos del partido, Íñigo Errejón. “No entienden que esa gente es el núcleo que irradia”, reza el vídeo para responder varios años más tarde al críptico mensaje que escribió el ahora líder de Más País en Twitter, mientras asistía a unas jornadas en Grecia: “La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación - apertura”.

El mensaje cobra sentido después del acto del 2 de abril en Madrid en el que Díaz lanzó su candidatura a las generales con su proyecto Sumar, en un evento en el que estuvieron numerosos dirigentes progresistas y varios exmiembros de Podemos, como Íñigo Errejón, pero al que no acudió el principal partido de la izquierda tras no alcanzar un acuerdo con Sumar que garantizase que las lisas se dirimirán en unas primarias abiertas a la ciudadanía. La tensión entre Podemos y Yolanda Díaz se mantiene desde entonces, con el partido de Belarra reclamando a la vicepresidenta que haga campaña por sus candidatos el 28M pero criticando al mismo tiempo al resto de fuerzas que no han querido ir unidas para los próximos comicios.

Son esas formaciones como Más Madrid o Compromís, comprometidas al menos de palabra con el proyecto de Díaz, las que han reclamado esperar hasta después del 28M para abordar las negociaciones para una candidatura a las generales. Esos tiempos levantan sospechas desde el principio en Podemos, donde creen que esos partidos están esperando a negociar con un partido debilitado en las urnas para conseguir mejores posiciones.

“Han querido matar mil veces esa rebeldía de la misma forma que hoy quieren matar a Podemos, pero al rebeldía siempre despierta en los momentos de encrucijada histórica”, responde Podemos en el vídeo que narra Guzmán. “Esa rebeldía es mucho más que un partido. El día 15 en Zaragoza tenemos que vernos y hacer ver esa rebeldía en un gran mitin. Necesitamos ser muchos para hacer entender que para transformar este país se necesita la rebeldía de los que no callan”, apelan para tratar de movilizar a un electorado que se ha ido despegando paulatinamente en los últimos años pero al que aspiran volver a seducir.