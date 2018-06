Cesar a profesores interinos antes de las vacaciones de verano, contrario a la normativa europea

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha ha celebrado que Europa "les haya dado la razón" con respecto al despido, hace cinco años, de profesores interinos. En concreto este jueves la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, ha determinado que la normativa europea sobre el trabajo de duración determinada se opone a que los docentes nombrados en calidad de funcionarios interinos para todo un curso escolar sean cesados al finalizar el período lectivo, ya que se trata de un "trato desfavorable" respecto a los funcionarios fijos.

La letrada ha propuesto al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie en este sentido en su futura sentencia. El caso fue elevado a la Justicia europea por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras un litigio entre dos profesores interinos y la Consejería de Educación de la región. "El largo proceso que iniciamos hace cinco años, tras el injusto despido de los profesores y profesoras interinos que puso en marcha el Gobierno de Cospedal nada más llegar a nuestra región ha dado hoy un gran impulso", ha señalado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la región.

La abogada general argumenta en sus conclusiones, que no son vinculantes de cara al futuro fallo, que "la finalización del periodo lectivo no puede suponer una razón objetiva para el trato desfavorable sufrido por los funcionarios interinos" y además señala que la práctica española "adolece de falta de transparencia" por varias razones. "Este tipo de decisiones del Gobierno de Castilla-La Mancha contraviene un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el sindicato ANPE que establece que los funcionarios interinos deben ser mantenidos en sus puestos durante el verano si a 30 de junio hubieran prestado servicios durante al menos cinco meses y medio".

Javier Donate (Abogado) y Sara Merino, representantes de STE-CLM ante el tribunal Europeo de Justicia (Bruselas, 11 de abril 2018)

Por su parte, el Sindicato Independiente de Maestros y Profesores (ANPE) Castilla-La Mancha también ha celebrado que la abogada general "avale la validez de dicho acuerdo sobre los nombramientos del profesorado interino en los meses de verano". Además espera que la sentencia que emita el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, confirme y ratifique las conclusiones de la abogada general, "lo que tendría una gran importancia y relevancia para el profesorado de interinos de toda España al dar validez al acuerdo de ANPE y la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio español de Educación, aplicable también en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha ha recordado que tiene abierta una causa en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el cese ilegal de los interinos en el mes de junio (cuando acabaron las clases) en lugar del 31 de agosto (cuando acaba el curso escolar). "Esta medida, que introdujo el tándem Cospedal-Marín, se ha mantenido por el tándem Page-Felpeto hasta este curso, cuando solo una parte de los interinos volverá a ser contratado para el curso completo, algo que hemos denunciando como insuficiente e injusto", ha denunciado el sindicato.

Según la abogada general, la ley de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de 2012 "pretendía eludir dicho acuerdo" compensando simplemente a los funcionarios interinos en el momento de su cese, de forma proporcional, por un máximo de veintidós días de vacaciones, "en lugar de permitirles que sigan percibiendo su sueldo durante el período sin docencia".

Por otra parte, la letrada sostiene que, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la práctica consistente en el cese al finalizar el período lectivo no se aplica de manera uniforme, puesto que no todos los funcionarios interinos son cesados al finalizar el período lectivo, por lo que "las autoridades educativas pueden decidir en cada caso concreto de forma en cierto modo arbitraria si un funcionario interino es cesado o no".