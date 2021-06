Un año después de la huelga y pasados cuatro meses desde el acuerdo, los MIR valencianos siguen a la espera de que su cumpla lo pactado

El 21 de julio de 2021, una vez superada la primera ola de la pandemia causada por la COVID-19, los MIR (médicos internos residentes) valencianos comenzaban una huelga general para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El pasado mes de febrero, después de más de 200 días de huelga, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y los médicos residentes alcanzaban un acuerdo "de mínimos", tal y como reconoce Enrique Cuñat, presidente de MIR España, que explica: "Si conseguimos que se aplique en todos los hospitales, la calidad de vida de los residentes mejorará de forma sustancial". Al mismo tiempo reconoce que hubiera sido "utópico" pensar que se iban a ver resueltas todas sus reivindicaciones, unas reclamaciones que afectan a unos 2.600 MIR valencianos.

Cuñat (29), residente de último año en el hospital Doctor Peset de València con especialidad en Endocrinología y Nutrición, destaca algunas de las mejoras obtenidas. "Económicamente seguimos prácticamente igual, ya que tan solo obtuvimos una subida de 50 euros al mes", como en los días de descanso. "Teníamos una jornada laboral interminable", explica. No obstante, apunta que todavía están pendientes de la publicación del acuerdo, por lo que no se están cumpliendo todas las condiciones pactadas, que mientras tanto se negocian individualmente por departamentos de salud: "Hasta que no se publique, no se harán efectivas estas mejoras". Una de las cuestiones que sí que han conseguido que se hagan efectivas es que se les devuelva un festivo por cada domingo trabajado.

Entre las concesiones del Consell, los MIR resaltan el hecho de que se equipare a los MIR con los adjuntos en cuestiones como la conciliación laboral cuando se tiene un hijo menor: "A los adjuntos se les pagaban esas horas y a los residentes no. Sin embargo, esto todavía se está negando en los hospitales", ya que, lamenta Cuñat, "una cosa es el acuerdo y otra convencer a cada gerente, como sucedió con el tema de los domingos en los departamentos del General de Alicante o de Elche". También han logrado que se les concedan más días para cursos y congresos: "Para nuestra formación es importante, no basta con ver a pacientes, sino que tienes que estar siempre actualizado".

Cuñat también lamenta que, a causa de la pandemia, los MIR no se incorporaron hasta octubre de 2020, una circunstancia que se va a traducir en que este año va a haber entre mayo y octubre menos médicos residentes trabajando: "Los de último año ya han acabado y los de primer año todavía no se han incorporado", unas plazas que se van a intentar suplir con guardias: "Lo que se traducirá en más guardias, pasando de 5 a 6 ó 7 mensuales. En lugar de contratar a médicos especialistas, estas vacantes se cubrirán con residentes de otras especialidades", se lamenta.

La pandemia, "un torbellino de emociones"

Enrique reconoce que durante la pandemia vivieron un "torbellino de emociones". "No estábamos preparados, pero nadie estaba preparado", explica el presidente de MIR España, quien describe la COVID-19 como "una especialidad médica nueva para todos". Así, describe cómo vivieron esa etapa en la que todos los profesionales sanitarios se vieron desbordados. "Encadenabas pacientes que se complicaban con otros que también empeoraban, y te sentías fatal por dentro". En este sentido, explica que no están tan curtidos como otros compañeros para un ritmo tan frenético, por lo que la "tolerancia a la frustración es menor".

Aunque insiste en que en ningún momento llegaron a perder la esperanza, sí que asegura que la pandemia ha sido "muy dura" mentalmente, "sobre todo por lo largo que se ha hecho". "La gente no hablaba, no se saludaba, nos evitábamos, éramos robots y el silencio era desolador", recuerda y relata como se sintió desprotegido por la administración cuando escuchó a la consellera Ana Barceló decir que los sanitarios se contagiaban en viajes o en reuniones con amigos o familiares, "llegué a casa después de una guardia de 24 horas y cuando escuché esas declaraciones de la consellera me eché a llorar".

Bolsa extraordinaria

La Conselleria de Sanidad ha abierto una bolsa extraordinaria de empleo dirigida al personal que ha finalizado este mes de mayo su periodo de formación sanitaria especializada (en titulaciones universitarias de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física) y para el personal que termina el Grado de Enfermería en el curso 2020/2021. El objetivo, según ha explicado la consellera Ana Barceló es “poder contar con personal suficiente para cubrir las necesidades del Plan de Vacaciones una vez que se agote la bolsa ordinaria que está en estos momentos en marcha”.

Polémica por el nuevo sistema de elección de plaza

El pasado mes de mayo se conocía el nuevo sistema que el Ministerio de Sanidad ha diseñado para que los alrededor de 10.000 MIR recién licenciados puedan elegir 'on-line' especialidad y centro "a ciegas", una fórmula que los futuros residentes rechazaban. Además, la página web dispuesta por Sanidad para este proceso ha dado muchos problemas. Tal y como explica Cuñat, este sistema "te obliga a elegir 8.000 plazas diferentes, aunque no te interesen, lo que puede provocar que acabes renunciando a la que te toque".