Una concejala de Vox en Orihuela: “Me doy de baja, me negué a transferir dinero del grupo al partido y recibí amenazas”

“He visto en persona cómo es el candidato de Vox en Orihuela cuando se le dice algo que no le gusta: chillón, misógino y embustero, y yo tampoco consiento que me griten. Tiene razón el señor Mestre (el candidato) cuando dice que no soy compatible en su lista. Una lista con personas que hasta hace dos o tres meses nadie sabía que estaban en Vox, nunca se han acercado a una mesa informativa, y nunca han apreciado ni respetado el enorme trabajo que otros hemos hecho durante cuatro largos años”. La hasta ahora concejala de Vox en Orihuela, Asunción Aniorte, se ha mostrado contundente en un comunicado en el que explica los motivos que la han llevado a ella y a las personas de su equipo a darse de baja del partido de extrema derecha, así como algunos aspectos polémicos con los que ha tenido que lidiar en estos cuatro años de mandato que ha compartido con el otro edil y portavoz de la formación, José Manuel García Escolar, conocido por jurar el cargo como concejal con un crucifijo. García Escolar tampoco repite en la lista y eso que el recientemente nombrado candidato a la alcaldía, Manuel Mestre, hasta ahora diputado nacional, es su tío.

“Aunque él era el portavoz, ejercía yo asistiendo a todos los actos porque García, al año de coger el acta de concejal, ya dijo que no quería repetir porque no le gustaba”, explica Aniorte en declaraciones a elDiario.es. Entre los hechos que describe, destaca que durante su etapa como concejala se negó “a firmar un convenio para que la asignación que el Ayuntamiento da a los grupos municipales se transfiriera íntegra a la cuenta de Vox España, y como contraprestación por los referidos servicios Vox emitiría la correspondiente factura”. Y añade: “Si de algo puedo presumir es de no haber tocado ni un céntimo de dicha asignación, todos los gastos durante estos cuatro años de legislatura (tinta impresora, folios, papelería, internet, etc) han sido por mi cuenta”.

En este punto, ha explicado a este diario que el grupo contaba con una asignación anual de 7.000 euros (2.500 euros por concejal y 2.000 para el grupo) que se devolverá al Ayuntamiento cuando se proceda a la liquidación y cierre de la cuenta. Además, ha añadido que su sueldo como concejala ha sido de 12.000 euros al año: “Que nadie se crea que nos hacemos ricos, esto nos ha costado dinero”, afirma.

Como informó esta redacción, el concejal de Vox en València Vicente Montañez ya se negó a realizar una práctica similar cuando el partido trató de que pagara un factura de 8.000 euros con cargo a la asignación del grupo municipal.

Sobre la deriva del partido que dirige Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana ha asegurado que no es “el partido del enchufe y el amiguismo, sino que, además, es un partido cuyo programa para las municipales no dice nada que sea válido para nuestra ciudad, bien porque es el mismo para toda España, bien porque no tienen ni idea de las necesidades reales de Orihuela”.

Y es que, Asunción Aniorte ha afirmado no haber entendido “cómo desde el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) han mentido, diciendo que el candidato no haría la lista, que de eso se encargaba la presidenta de dicho comité”, por lo que ha concluido que con el nombramiento de Manuel Mestre “queda claro que la presidenta en Alicante no manda nada, o, en general, no sabe mandar”.

Respecto a Mestre, candidato de Vox en Orihuela, ha comentado que “dicen desde Madrid que le han querido dar una salida digna del Congreso, pero esta no ha sido la salida acertada, al menos para Orihuela, pues no ha gustado a la gran mayoría de afiliados”. Así, ha recordado que a principios de 2019 Mestre se acercó a una mesa informativa y les dijo que había que dejar paso a la juventud, que era hora de darle oportunidad a los jóvenes: “Un par de meses después supimos por la señora Ana Vega que el señor Mestre había impuesto a su joven sobrino como candidato en las elecciones de 2019, y según palabras de Vega, aguantando sus amenazas porque iba a ser diputado nacional”.

Hablando de amenazas, asegura haberlas recibido por parte de Jesús Hernández, número siete de la lista de Mestre: “Participó en un coloquio sobre la costa de Orihuela y le critiqué por redes sociales porque demostró su desconocimiento en la materia. Me envió varios mensajes privados y en uno de ellos cogió la captura de mi foto de perfil que son unas frases sobre la vida de Pablo Ráez y puso que para una lápida viene al pelo. La Policía me dijo que era una amenaza velada denunciable, pero preferí dejarlo ahí”, asegura Aniorte.

“Me da pena y siento vergüenza por todas las personas que se acercaron a nosotros, en todas y cada una de las muchas mesas informativas que hemos puesto en casi todas las pedanías, en la costa y en varios sitios del casco urbano, y no puedo más que decir que sigo pensando igual para Orihuela, pero no defiendo el enchufismo, la vagancia, los gritos, la prepotencia y mucho menos las mentiras ni amenazas, por lo que me desvinculo totalmente de un partido del que han salido huyendo muchísimos concejales, coordinadores y equipos, antes que yo, y que irremediablemente así seguirá ocurriendo, pues cuando no se valora el trabajo, y se anteponen a los amigos, pasan esas cosas”, ha sentenciado.