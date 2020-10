La reforma del sistema de financiación autonómica será clave para el desarrollo del autogobierno valenciano

El sistema de financiación autonómico será clave para el desarrollo del autogobierno valenciano. Es, quizá, el único punto de encuentro entre los seis diputados de las formaciones con representación parlamentaria durante el debate organizado por la Associació de Juristes Valencians y la Asociación Valenciana de Politología sobre el autogobierno valenciano, celebrada a las puertas del 9 d'Octubre.

Los colectivos profesionales invitaron a representantes del PSPV, Compromís, Unides Podem, PP, Ciudadanos y Vox a una jornada en la que reflexionar sobre derecho civil, federalismo y autogobierno, todo ello salpicado por la gestión política de la pandemia, que ha llevado a una recentralización de competencias durante el estado de alarma.

Precisamente la reivindicación de un derecho civil propio, existente hasta que en 2016 el Tribunal Constitucional tumbó todas las normas que lo amparaban en la Comunitat Valenciana, y la reforma del sistema de financiación fueron las reivindicaciones de los responsables del Colegio de Abogados de Valencia y de las dos entidades convocantes del acto. Todos los partidos sentados a la mesa salvo Ciudadanos y Vox suscribieron la resolución parlamentaria para apoyar la propuesta de modificación técnica de la Constitución para la recuperación del derecho civil valenciano de raíz foral.

Los partidos progresistas han defendido una gestión descentralizada de la pandemia. En palabras de Àgueda Micó, dirigente del Bloc y coportavoz de Compromís, la Comunitat Valenciana ha sido un ejemplo en gestión por anticipación y al poder ordenar confinamientos selectivos como el del municipio de Benigànim o el colegio mayor Galileo Galilei de la Universitat Politécnica de Valencia. "El Estado español debería caminar hacia la diversidad", expresaba en otra intervención. Manolo Mata, portavoz de PSPV, consideraba que "estamos en una época en la que más cogobernanza hay. Falta que la política se adapte a la realidad", mientras que la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, valoraba el refuerzo del sistema público y reclamaba que "debemos avanzar en un modelo más federal y con mayor cogobernanza". PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra los respectivos gobiernos por la gestión de la pandemia y consideran que "todos los españoles deben ser tratados igual", en palabras de Fernando Llopis, de Ciudadanos, aunque los populares creen que el derecho propio "engrandece" a los valencianos.

Sobre la reforma del sistema de financiación, Micó ha recordado que en Compromís dieron apoyo a la investidura "a cambio de que hubiera un nuevo modelo y que mientras no se produzca haya una compensación. Es inhumano que los valencianos tengan menos capacidad de tener una escuela, una sanidad de calidad", mientras Davó ha insistido en las conclusiones del informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que considera que Madrid es "una aspiradora de recursos en detrimento de otros polos" territoriales. Respecto al retraso del nuevo modelo, el portavoz socialista se muestra confiado en que "en 2021 los valencianos tendrán lo necesario para combatir la pandemia" y ha considerado que los "localismos" amenazan el consenso en materia de financiación. "El localismo tiene que empezar a acabarse, la financiación justa es un problema de territorios, no es un problema político", expresaba Mata.

El representante de Ciudadanos ha recordado que "el modelo de financiación que tenemos ahora es el mismo que el que había con el PP gobernando con mayoría absoluta, el PSOE solo y el PSOE en coalición", mientras que Jorge Bellver, representante popular, se ha mostrado escéptico con la llegada de los fondos: "no tenemos ni déficit asimétrico ni fondo de nivelación". Por su parte, José María Llanos, de Vox, ha expresado que "todos saben lo que piensa mi partido" al respecto del modelo territorial: "Queremos un derecho común igual para todos, en tema fiscal no tiene sentido que haya unos impuestos en una que en otra no, eso nos hace distintos y desiguales".