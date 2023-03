16 mesos de presó a un veí de Bellreguard per maltractar dues gosses: “Nala va patir primesa extrema i deshidratació”

El Jutjat Penal número u de Gandia ha condemnat un veí de Bellreguard a 16 mesos de presó i a quatre anys d’inhabilitació especial per a exercici de professió, ofici o comerç que tinga relació amb els animals, i per a la tinença d’animals, per dos delictes de maltractament animal, un per cada gos que tenia a casa “en condicions insalubres, envoltats de femta i excrements i sense proporcionar-los l’aliment, aigua i l’atenció veterinària pertinents”.

Segons la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es el condemnat, amb antecedents penals no computables a l’efecte de reincidència, era propietari o posseïdor en l’habitatge a Bellreguard en què tenia una gossa de nom Nala, encreuament American Sttaforshire amb Bull Terrier, de 3 anys, i una gossa de nom Esparta, de raça Bull Terrier, de 4 anys, en tots dos casos amb microxip.

“L’acusat tenia a la gossa Nala lligada al balcó del seu habitatge amb collaret, boç i un aparell antilladruc, condicions aquestes insuficients per a garantir la integritat física del ca, que van provocar que la gossa en la data indicada es despenjara del balcó i quedara suspesa pel coll, fins que finalment va ser rescatada per un agent de la Policia Local de Bellreguard i la col·laboració d’uns quants veïns”, relata la sentència, mentre que “la gossa Esparta, l’acusat la tenia en un bany de l’habitatge en idèntica situació insalubre, la qual en alguna ocasió va pegar amb algun objecte en el llom i col·locava durant llarg temps boços molt atapeïts i sense eixir a l’exterior”.

A conseqüència d’aquests fets, segons la sentència, “la gossa Nala va patir lesions tant físiques com psíquiques consistents en marxa ambulatòria, estat mental alerta, condició corporal amb extrema primesa un 20% per davall del pes ideal, caquèxia, deshidratació moderada, membranes mucoses congestives i seques, dents de color platejat, ganglis limfàtics submandibulars i poplitis augmentats, pavellons auriculars amb secreció negrosa, lesions en les quatre extremitats en regió digital amb dolor a la palpació, inflamació dels coixinets plantars, evident desnutrició i deshidratació, que van requerir tractament analgèsic, neteja i desinfecció de les ferides de les 4 extremitats i de totes dues orelles”.

Per la seua part, la gossa Esparta, “va patir lesions tant físiques com psíquiques, consistents en marxa ambulatòria, estat mental alerta, condició corporal amb extrema primesa un 20% per davall del pes ideal, caquèxia, deshidratació moderada, membranes mucoses congestives i seques, ganglis limfàtics submandibulars i poplitis augmentats, pavellons auriculars amb secreció negrosa, lesions eritematoses i alopèciques amb inflamació de regió nasal, periocular i oral, lesions alopèciques amb inflamació en la zona del llom, lesions crostoses i ulceratives en les quatre extremitats amb sobrecreixement, deformitat de la placa de les ungles amb dolor anormal, deshidratació evident”.

Una vegada decomissats tots dos cans, “van ser depositats en la protectora d’animals d’Oliva, i posteriorment, en el cas de Nala entregada, a la propietària anterior, que, malgrat reclamar la indemnització civil que en corresponga dret, no ha acreditat cap despesa derivada de la cura o la recuperació de la gossa”.

Per les despeses inicials d’estada i veterinàries ocasionades per la gossa Nala i pels totals de la gossa Esparta es va fer càrrec l’Associació per al Benestar Animal de Bellreguard, que ascendeixen en el cas de Nala a 90 euros i en el cas d’Esparta a 570 euros, que són reclamats per aquesta associació.

A més de la condemna de presó i inhabilitació per a tindre animals, es condemna l’acusat que indemnitze Benestar Animal de Bellreguard en la quantitat de 660 euros, i a favor de l’acusació exercida per AVADA (advocats valencians en defensa animal), la quantitat de 265 euros, més els interessos legals que es meriten, i s’imposa també a l’acusat el pagament de les costes processals.

Com que les parts han mostrat la seua conformitat i el seu propòsit de no recórrer, es declara ferma la sentència. No obstant això, el condemnat no entrarà a la presó perquè, segons recull la sentència, “interessada la suspensió de la pena privativa de llibertat, vist el full històric penal del condemnat i no oposant-se el ministeri fiscal a la concessió d’aquest benefici, s’acorda la suspensió de la pena privativa de llibertat, sempre que durant el termini de 3 anys no torne a delinquir, condicionant-se al seu torn aquesta suspensió a l’abonament de la responsabilitat civil a què ha sigut condemnat, amb la prevenció que en cas que delinquira o no observarà les condicions que li han sigut imposades de conformitat amb l’article 84 del Codi penal, se li revocarà la suspensió concedida i s’executarà la pena de presó deixada en suspens”.