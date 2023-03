Un amic de la infància de Camps contractat per El Bigotes reconeix el “favoritisme” a la trama Gürtel

El periodista Ignacio Blanch, amic de la infància de Francisco Camps, ha relatat que va abandonar l’empresa Orange Market, de la trama del cas Gürtel, pel “favoritisme” que va observar en l’Administració valenciana durant el Govern del PP en l’adjudicació d’alguns contractes, que a més van ser fraccionats. Així ho ha afirmat a preguntes de la fiscal anticorrupció durant la seua declaració com a testimoni en el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional. Blanch va treballar en Orange Market entre el 2003 i el 2005, com a encarregat de captar contractes menors de l’Administració valenciana. El periodista, que havia iniciat la seua carrera professional en el diari Las Provincias, havia sigut prèviament membre del consell d’administració de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) i, després d’eixir d’Orange Market, va treballar com a assessor de premsa en un departament dependent de la Presidència de la Generalitat Valenciana.

Álvaro Pérez El Bigotes, a més d’altres treballadors d’Orange Market, va declarar que va ser Francisco Camps qui va proposar a Ignacio Blanch per treballar en la delegació de Gürtel a València. No obstant això, el testimoni ha negat que fora Camps qui el va proposar i ha assegurat que va ser per iniciativa de Pedro García, secretari de comunicació de la Generalitat Valenciana, de qui ha dit que era el seu “principal contacte”.

Pedro García li “va parlar d’un grup d’empreses que treballaven a Madrid amb el PP fent esdeveniments i tenien voluntat de muntar una delegació a València”, ha relatat. Després de visitar la seu a Madrid de la xarxa d’empreses de Francisco Correa, es va encarregar d’iniciar la marxa d’Orange Market a València.

L’acusada Isabel Jordán, treballadora de la xarxa d’empreses de Gürtel, va declarar que Blanch era una persona “influent” amb “contactes” a València. “Dit per Blanch mateix, a ell se’l contracta perquè té relació amb Camps i amb González Pons i és una persona amb molt de coneixement del que és València en si o les institucions”, va afirmar Jordán.

Ignacio Blanch ha declarat que és amic de la infància de l’expresident valencià, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana una pena de dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública. No obstant això, ha afirmat que no sabia si Álvaro Pérez i Francisco Camps es coneixien. També ha sostingut que desconeix si Camps va oferir a El Bigotes traslladar-se a València.

El testimoni ha explicat que, després del distanciament de la trama amb el PP nacional, “van veure que València podria resultar un bon nínxol de mercat”. Álvaro Pérez mantenia contacte amb Pedro García i, després del seu aterratge a València, “les seues relacions es van anar ramificant”, ha explicat.

En una primera fase, l’encàrrec a Blanch era aconseguir contractes menors de l’Administració autonòmica per a Orange Market, una empresa de nova creació. No obstant això, quan la trama obté adjudicacions més importants, i en intuir que el mètode del fraccionament generaria problemes, va decidir anar-se’n.

Ho va fer, segons ha declarat, quan l’empresa “penetra en les institucions fins al punt d’obtindre el favoritisme de determinades persones”. La “manera de trossejar” els contractes era una “pràctica molt habitual”, ha reconegut el testimoni.

“Va arribar un moment en què em veia de tramoista d’actes del partit i jo mateix m’automarginava de l’àmbit de la penetració institucional de l’agència”, ha explicat. Blanch ha negat diverses vegades que El Bigotes i Camps mantingueren una relació d’amistat. “Álvaro es relacionava sempre amb gent de l’escalafó de consellers cap avall i càrrecs del partit”, ha afirmat.

El cercle d’Álvaro Pérez

En la sessió del judici de dimarts, també han declarat com a testimonis diversos treballadors de producció d’Orange Market. L’empleat Adrián Senín ha declarat que va veure Álvaro Pérez i Francisco Camps “parlant en algun esdeveniment”. També ha destacat la relació d’El Bigotes amb Ricardo Costa, llavors secretari general del PP valencià i amb el vicepresident Vicente Rambla.

Una altra treballadora, Virginia Beltrán, també s’ha referit al cercle més pròxim a Álvaro Pérez: “Sé que parlava amb Ricardo Costa, Víctor Campos [vicepresident de Camps] o Vicente Rambla”. La testimoni també ha dit que creu haver vist la dona de l’expresident valencià, Isabel Bas, en l’oficina d’Orange Market a València, encara que ha matisat que no ho pot afirmar “al cent per cent”.