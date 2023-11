Catalá ultima l’eliminació d’un carril bus al carrer de Colom de València i torna a convertir-lo en una autopista urbana

El transport públic ha deixat de tindre prioritat al carrer més comercial de València en favor del vehicle privat. Des de dimecres, el carrer de Colom torna a tindre dos carrils de circulació per al vehicle privat i un per als taxis i per als busos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), tres anys després del revolucionari canvi implementat per l’anterior Govern municipal de Compromís i el PSPV, en què es va donar prioritat al transport públic amb un carril més guanyat als cotxes.

La via, a més, tornarà a ser accessible per al vehicle privat des de la plaça de la Porta de la Mar, encara que aquesta connexió, juntament amb la remodelació de les línies de l’EMT motivada per aquests canvis, es farà efectiva a partir del 12 de desembre. Amb aquestes mesures, l’alcaldessa de València, María José Catalá, torna a convertir el carrer de Colom en una autopista urbana que, com ja passava anteriorment, podrà usar el vehicle privat com a drecera per a travessar la ciutat. De fet, abans de donar prioritat al transport públic travessaven el carrer de Colom de mitjana 19.500 vehicles privats al dia, mentre que ara ho feien tan sols 7.800.

Aquesta iniciativa, a més, va en contra dels preceptes bàsics de la Capitalitat Verda Europea i del que marca el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2013 amb els vots a favor del grup popular que dirigia amb majoria absoluta Rita Barberá, mentre que el PSPV i Compromís s’hi van abstindre i Esquerra Unida hi va votar en contra.

El document proposa una sèrie de mesures per a guanyar espai per als vianants en el centre històric i per a prioritzar el transport públic en diferents vials, entre els quals el carrer de Colom.

Catalá es va escudar dimecres en el fet que era un compromís electoral i que els canvis estan consensuats amb els comerciants i amb els veïns. No obstant això, els conductors de l’EMT i els taxistes s’hi han manifestat radicalment en contra, així com els grups de l’oposició, Compromís i el PSPV.

En aquest sentit, la presidenta de l’Associació Veïnal Pla de Remei-Gran Via, Sonia Ferrandis, va assegurar que estan “molt contents amb els canvis que es faran” i va afegir: “Sabem que durant unes setmanes tindrem obres i remodelació al carrer de Colom, que causarà problemes tant als vianants com al trànsit. Esperem que acaben amb temps suficient perquè no afecte la campanya de Nadal. Però de totes maneres sabem que són els danys col·laterals per a tindre un accés més còmode al centre i poder compartir el centre amb tot València i els pobles adjacents”.

Compromís critica el retorn de la doble fila i el PSPV, la falta d’informes

El regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va comprovar in situ dimecres que l’eliminació d’un carril bus i dels separadors amb trànsit privat comença a generar problemes d’aparcament en doble fila en l’espai per a l’EMT i els taxis, tal com passava anteriorment.

A més va advertir que el trànsit de cotxes s’incrementarà exponencialment fins a 19.500 vehicles de mitjana diària que hi havia abans de prioritzar el transport públic, amb els problemes d’embossos, soroll i contaminació que comporta.

La regidora socialista María Pérez va exigir a María José Catalá que demane informes al servei d’Arqueologia, al Cicle Integral de l’Aigua i un altre de seguretat viària abans de perpetrar el “bunyol” que té previst al carrer de Sant Vicent “pel seu encabotament a ficar 600 autobusos més diaris en un entorn molt convertit en zona de vianants com el de la plaça de la Reina”.

“Les decisions de mobilitat s’han de prendre amb rigor i no com ho fa el govern de Catalá en el centre de la ciutat, on actua a colp d’improvisació, desoint les recomanacions tècniques en contra i sense tindre tots els informes necessaris com el d’Arqueologia, el Cicle Integral de l’Aigua i, per descomptat, de seguretat viària, perquè farà passar 600 autobusos més al dia en una zona en què el trànsit per als vianants és especialment intens”, va dir.

Detall de les novetats

Tots els canvis es duran a terme a partir del 12 de desembre, una vegada finalitzen les obres de sanejament que s’executen al carrer de Sant Vicent, entre les places de l’Ajuntament i de la Reina. La remodelació de les línies de l’EMT ha trobat objeccions dels serveis del Cicle Integral de l’Aigua, de Circulació i del despatx Tomás Llavador Arquitectos, autor del projecte de remodelació de la plaça de la Reina i de l’últim tram del carrer de la Pau, pel fet de considerar que podia fer mal al nou paviment instal·lat en aquesta via.

Així doncs, el carrer de Colom pel qual ara circulen fins a nou línies, es quedarà amb sis (8, 10, 28, 40, 71 i 81) i els grans damnificats seran el carrer de la Pau, que passarà de les quatre línies actuals a tindre’n nou (C1, 4, 6, 11, 16, 26, 31, 32, i 70) i l’eix del carrer de Sant Vicent i la meitat nord de la plaça de l’Ajuntament, per la qual fins ara només discorria, la C1 passarà a tindre cinc línies (C1, 4, 11, 31, 32 i 70), cosa que, segons Compromís, implicarà el pas d’uns 600 autobusos al dia. Per a fer-ho, s’habilitarà una nova parada en la plaça de l’Ajuntament.

Amb aquesta decisió, a més, queda descartada la conversió en zona de vianants completa de l’itinerari entre la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament reivindicada pel despatx d’arquitectes de Miguel del Rey, guanyador del concurs d’idees per a remodelar tot l’enclavament.

La reorganització permetrà anar des del carrer de Roger de Llòria al carrer les Barques, amb l’objectiu de reorganitzar el trànsit. Així doncs, s’inverteix el sentit de circulació del carrer Pérez Pujol, entre els carrers de Roger de Llòria i Correus, de manera que es puga accedir-hi des del carrer de Roger de Llòria en direcció al carrer de les Barques.