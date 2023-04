Els alumnes de tots els col·legis de Tavernes de la Valldigna participen en la neteja de microplàstics de la platja

Un multitudinari grup de 500 alumnes dels 6 centres escolars de la localitat omplia aquesta setmana la platja de Tavernes de la Valldigna amb un únic objectiu, alliberar la platja de la seua localitat dels microplàstics que la contaminen.

Tots els centres escolars de Tavernes s'han volgut sumar a la iniciativa organitzada per l'ONG Xaloc i el CEIP Magraner, patrocinada per la Regidoria de Medi Ambient i Educació de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sota el lema 'No és el meu fem, però sí el meu planeta'.

“És un dia de solidaritat, d'educació, de conservació, però sobretot d'Acció. S'ha creat una unió molt important de tots els centres educatius lluitant per un mateix objectiu, la salut de les nostres mars”, comenta Amparo Albacete professora del CEIP Magraner.

Els més de 500 alumnes han pogut veure de primera mà la marea de plàstics que inunda les nostres platges i han aprés com evitar que aquest residu acabe en el medi natural. També se'ls ha explicat els principals riscos sobretot per als animals costaners i marins que poden arribar a ocasionar els microplàstics així com el procés adequat de separació dels residus per a rebutjar-los.

Juan Eymar, president de l'ONG assegura que “les neteges amb xiquetes i xiquets sempre són màgiques, en elles i ells pots veure l'esperança d'un futur de consciència ambiental i una generació que sabrà cuidar del seu entorn”.

La iniciativa aquesta dins d'un projecte internacional anomenat “desplastifíca't” que duu a terme el CEIP Magraner dins de la Xarxa d'Escoles Associades de la UNESCO.