El Ministeri invertirà 128 milions en 2,9 km del Bypass al costat de la Canyada a Paterna per a evitar les retencions de trànsit

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment el projecte de millora del traçat de l'autovia A-7 al costat de la Canyada, a Paterna, que comptarà amb un pressupost de 128 milions d'euros. La intervenció abastarà un tram de 2,9 quilòmetres i pretén augmentar la capacitat de la carretera.

Aquesta actuació forma part de les que el Ministeri està portant cap sobre el Bypass, el qual circumval·la l'àrea metropolitana de la ciutat de València per l'oest. El tram sobre el qual s'actua està comprés entre l'autovia autonòmica CV-35 i l'autovia V-30.

Amb l'actuació definida en el projecte, es pretén incrementar la capacitat d'aquest tram, solucionant d'aquesta manera les importants retencions existents, tant en l'hora punta com en gran part de la franja diürna, ja que en l'actualitat suporta una intensitat superior als 110.000 vehicles al dia, dels quals més de 24.000 són vehicles pesants.

La longitud aproximada del tronc de l'actuació és d'uns 2,9 km, i comprén també la remodelació de diversos dels ramals existents en l'enllaç entre l'autovia A-7 i l'autovia autonòmica CV-35.

El tronc de l'actuació està format per dues calçades centrals principals, una per a cada sentit de circulació, amb tres carrils cadascuna, que comencen en el km 324 de l'autovia A-7 en sentit Alacant. Totes dues calçades donaran servei majoritàriament al trànsit de llarg i mitjà recorregut. Per a donar servei al trànsit de curt recorregut es preveuen noves calçades laterals a dreta i esquerra que discorreran paral·leles a l'autovia. Totes aquestes calçades connectaran al seu torn amb les calçades laterals actualment en construcció al nord d'aquesta actuació, entre els enllaços amb la CV-32 i la CV-35.

Amb aquesta nova distribució de plataformes, l'autovia A-7 actual passarà a disposar de calçades laterals addicionals en tots dos marges que tindran la seua corresponent connexió en sengles enllaços a l'inici i final del tram.

L'ampliació de la infraestructura de l'autovia A-7 comporta la demolició i substitució dels tres passos superiors existents en el tram, substituint-los per noves estructures amb una secció transversal més àmplia que l'actual. Aquesta major amplària permetrà disposar no sols dels carrils per a la circulació dels vehicles sinó també una plataforma addicional per al trànsit ciclopedestre.

Igualment, es projecta una nova passarel·la per als vianants al final del tram en paral·lel al pas superior que connecta la zona de l'IES La Canyada amb el Carrer Illes Canàries del polígon Fuente del Jarro.

El projecte inclou la definició de les mesures preventives i d'integració ambiental necessàries per a minimitzar les potencials afeccions ambientals de les actuacions projectades, tant durant la fase de construcció com d'explotació de l'obra projectada. Destaca la disposició al llarg de tot el tram tant de pantalles com de cobriments acústics, així com altres mesures per a reduir l'impacte visual i millorar la integració ambiental de l'entorn.