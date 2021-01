Ontinyent cedeix dependències municipals al Departament de Salut per alleugerir la pressió de l’hospital

L’Ajuntament d’Ontinyent cedeix la Sala Gomis a l’hospital General i Centre d’Especialitats de la ciutat per tal que puguen dur-se a terme les tasques de l’àrea de Rehabilitació. Aquesta mesura permetrà deixar espai al Departament de Salut de la ciutat per atendre als pacients no covid provinents d’altres hospitals, principalment de Xàtiva.

En concret, la cessió de l’espai de la cafeteria, mentre dure la crisi sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, permet garantir el desenvolupament de les tasques de rehabilitació amb totes les garanties de seguretat, ja que es pot mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i la correcta ventilació establerta per la Conselleria de Sanitat.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicava que “la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19 no pot significar la suspensió o l’ajornament del tractament d’altres patologies”, per això s’ha atés amb la “màxima celeritat” la petició del personal sanitari. Així mateix, incidia en la importància de “donar suport als serveis sanitaris i atendre les seues necessitats en allò que estiga a la nostra mà, especialment en uns moments als quals el seu paper està sent fonamental”, en referència a la pandèmia de la Covid-19.

Cal recordar que l’Ajuntament ja va cedir el passat mes de novembre el Xalet de les Boles al personal del SAMU perquè servira com a nova base. Un espai de 150m2 que va ser objecte de millores per part del Departament de Serveis Municipals atenent les necessitats expressades des del mateix Servei d’Emergències Sanitàries.