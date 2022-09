La denunciant de Mónica Oltra acusa els advocats d’extrema dreta d’haver-la deixada “tirada” després d’aconseguir la seua dimissió

Fa uns mesos disputaven entre ells sobre els mèrits i els demèrits de l’estratègia judicial. Ara tots dos s’han enfrontat en les mateixes xarxes socials a la denunciant els interessos de la qual asseguren que representen. José Luis Roberto, líder del grup ultra España 2000, i Cristina Seguí, agitadora de l’extrema dreta, exerceixen l’acusació particular i popular, respectivament, en el cas en què està imputada l’exvicepresidenta del Govern valencià Mónica Oltra, que va dimitir al juny a conseqüència de la seua circumstància judicial. La representada per Roberto, la jove ara ja major d’edat que va denunciar uns abusos en un centre de menors pels quals va ser condemnat l’exmarit d’Oltra, va afirmar el 28 d’agost passat en una entrevista amb el diari Levante-EMV sobre l’actuació de tots dos advocats ultres: “Sent que m’han utilitzat i després m’han deixat tirada”.

Segons la jove, de 20 anys, que té ja dos fills, un d’ells un bebé de pocs mesos, Seguí i Roberto li van oferir faena i un habitatge mentre arremetien judicialment en nom seu contra la vicepresidenta i el seu equip en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. L’exvicepresidenta i el seu equip estan investigats per haver desatés la menor i haver intentat pretesament encobrir els abusos de l’exmarit d’Oltra pel fet que, des del principi i al llarg de tot el procés, no van donar credibilitat a la seua denúncia, fet que contrasta amb la credibilitat que sí que se li va donar en un judici. La sentència d’aquest judici, que va haver de repetir-se, està recorreguda davant el Tribunal Suprem.

L’intercanvi de recriminacions entre els dos advocats ultradretans i la jove revela una ruptura que ha dut el dirigent d’España 2000 a assegurar: “Actualment continue portant la representació processal, encara que, per haver perdut la confiança amb els meus clients, estaria feliç de donar la vènia quan se’m sol·licite en forma”.

La utilització de la víctima del cas, una jove tutelada per la Generalitat Valenciana des dels quatre anys fins a la majoria d’edat, que se’n va anar a viure amb el seu nuvi, amb qui ja té dos fills, sense faena ni domicili fix, els ingressos dels quals procedeixen dels diners que reben gràcies a les campanyes en xarxes socials promogudes per l’extrema dreta contra Oltra i el Govern valencià, ha portat a una crisi en què és buscada per la Guàrdia Civil, després que una cosina seua denunciara la desatenció dels dos menors, el major dels quals va donar positiu en cocaïna quan va ser atés en un centre de salut de Paterna.

La cosina que va denunciar la situació de la jove ha xocat amb duresa en les xarxes amb Seguí i diu d’ella Roberto que és “nefasta”, que va intentar que “s’apartara”, però “tornaven una vegada i una altra a estar juntes”. “L’última vegada la va denunciar la mateixa cosina, que menteix més que alena”, va sentenciar en Twitter el líder ultradretà i exdirectiu d’una associació nacional de clubs de cambreres.

Esta gente, Cristina Seguí y José Luis Roberto son la vergüenza absoluta de la abogacía. Un abogado no busca trabajo ni piso a un cliente, influir con ello en su declaración o actuación puede constituir además estafa procesal. Debería averiguarse esto y en qué medida ha influido. https://t.co/oyIJ41UpC7 — teresa diaz (@teresadiazoltra) 28 de agosto de 2022

Roberto assegura haver portat la representació de la jove de manera gratuïta i tant ell com Seguí han comentat en les xarxes que els ha costat diners. També reconeixen que va haver-hi una oferta de faena per a la jove. “En aquests moments em vaig apartar d’ells en exigir de manera amenaçadora a Cristina Seguí perquè els donara una faena a Madrid”, conta Roberto en un dels seus tuits. “Els vaig dir clarament que, encara que existira la faena, amb amenaces i en la situació que estaven generant, i més amb Palomita de motxilla (la seua cosina que no és tal), Cristina no implicaria els que de bona fe oferien aquesta faena en aquest serial”. Tot sembla indicar que l’esmentada promesa laboral tenia a veure amb un hospital de Madrid. L’empresa Ribera Salud, que dirigeix Alberto de Rosa, ja va intentar col·locar la parella en la plantilla de l’hospital de Torrevella abans que la Generalitat Valenciana el recuperara per a la gestió pública.

Els fets abunden en favor del que Mónica Oltra va al·legar des que es va obrir la investigació en el seu departament, en el sentit que hi havia un lawfare, una guerra judicial de l’extrema dreta, en aliança amb altres sectors de la dreta no tan extrema, per a aconseguir derrocar-la, com a figura clau del Govern valencià del Pacte del Botànic i dirigent de Compromís. Oltra està citada a declarar en el cas pel qual roman imputada el pròxim dia 19 de setembre davant el jutge de València que l’instrueix.