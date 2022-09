Greenpeace denuncia ajudes autonòmiques per 10 milions a vols a Castelló en plena crisi de l'energia

La Generalitat Valenciana subvencionarà vols no rendibles a Castelló per un import de 10,4 milions d’euros fins al 2023. És una de les conclusions que Greenpeace ha tret a la llum en el seu últim informe, titulat “Tripijocs en l’aire: anàlisi de les subvencions d’ajuntaments i comunitats al sector aeri”, en què denuncien les ajudes que diverses administracions han donat a les aerolínies per mantindre vols deficitaris.

La investigació destaca el cas de l’Aeroport de Castelló, que rep importants subvencions amb comparació als aeroports de València-Manises i Alacant-Elx. La Generalitat, a través de la Societat Pública Aeroport de Castelló (Aerocas) ha concedit 3,4 milions en subvencions directes a Air Nostrum i 6,35 milions a WizzAir. Una pràctica vigilada de prop pel Tribunal de Comptes Europeu, per tal com suposa una pertorbació dels principis de lliure competència enfront d’altres mitjans de transport en aquelles rutes que no estan declarades com a Obligacions de Servei Públic (OSP), tal com expliquen des de l’associació ecologista.

A aquests contractes se sumen una altra sèrie de subvencions de menys import sota la fórmula del patrocini turístic. En l’últim conveni signat el 2022 per un import de 200.000 euros es preveuen ‘accions de màrqueting i publicitat’ en les aerolínies que actualment operen en l’aeroport de Castelló: Londres Stansted i Brussel·les-Charleroi amb Ryanair; Londres-Luton, Bucarest, Budapest i Katowice amb Wizz Air; o Bilbao amb Volotea. Aquest tipus d’ajudes són utilitzades per les aerolínies per a mantindre uns vols que “mai serien rendibles sense aquestes injeccions addicionals de diners públics”, tal com reflecteix Greenpeace en el seu informe.

Segons Adrián Fernández, responsable de la campanya de mobilitat de Greenpeace, “malgrat haver declarat l’emergència climàtica, la Generalitat Valenciana continua finançant una activitat nociva per al medi ambient, com és l’aviació. Unes ajudes que, sota l’aparença de contractes de promoció turística, tenen com a finalitat real que les aerolínies mantinguen de manera artificial uns vols innecessaris. Per això demanem al Govern de Ximo Puig que ature aquesta mena d’ajudes i dedique aquests recursos a promoure un model turístic compatible amb la protecció del clima”.

Aquesta exigència de Greenpeace per a deixar de subvencionar vols coincideix amb la supressió dels serveis Castelló-Madrid per obres i Sevilla-València per la pandèmia. La recuperació de tots dos serveis permetria substituir per viatges amb tren les rutes subvencionades, una de les mesures més immediates per a frenar les emissions de l’aviació, adverteixen els ecologistes.

El transport més contaminant per persona

A través de la seua campanya de mobilitat, Greenpeace crida l’atenció sobre l’impacte del sector aeri en les emissions de CO₂ i denuncia que en plena emergència climàtica les administracions continuen promovent els viatges amb avió malgrat que és el transport més contaminant per persona transportada. Com a exemple, algú que viatge amb avió de Castelló a Madrid (incloent-hi els 33 km amb cotxe fins a l’aeroport) emetrà 130 kg de CO₂; mentre que el mateix viatge en un AVE 100% elèctric, suposa només 8 kg de CO₂.

Greenpeace exigeix a la Unió Europea i als estats membres una prohibició dels vols curts quan hi haja alternativa amb tren. Una mesura ja aplicada parcialment a França i que no sols permetria reduir les emissions procedents de l’aviació, sinó també evitaria importar querosé des de Rússia en plena crisi energètica.

A pesar que les companyies aèries han expressat la intenció d’aconseguir les emissions netes zero per a l’any 2050, a penes hi ha evidència que les grans aerolínies puguen alinear els seus objectius amb els de l’Acord de París. És la conclusió d’un altre informe, “Volem cap al fracàs climàtic: una anàlisi dels set grups aeris europeus més grans”, que Greenpeace va publicar a escala europea aquest estiu i que qüestiona l’agenda climàtica de set grans grups aeris. Entre aquests figura el grup IAG, matriu d’Iberia, Vueling i Air Nostrum, molt presents en els tres aeroports valencians (Castelló, Manises i l’Altet).

Segons es desprén d’aquest informe, les aerolínies manquen de plans a curt termini per a reduir les seues emissions absolutes de CO₂ i sustenten la majoria dels seus compromisos climàtics en solucions que es consideren contraproduents amb el medi ambient, com els mecanismes de compensació de carboni o més ús d’agrocarburants, la producció dels quals està relacionada amb la desforestació en regions tropicals.