L’Ajuntament de València impulsa un projecte europeu contra la pobresa energètica i els seus efectes en la salut

L’Ajuntament de València impulsa un projecte europeu per a pal·liar la pobresa energètica i analitzar els seus efectes sobre la salut. A través del centre d’innovació Las Naves, el consistori busca 180 famílies per a fer una auditoria energètica en les seues llars i unes jornades formatives, que tenen com a objectiu recopilar informació per dissenyar, implementar i avaluar un pla per a reduir la pobresa energètica i el seu impacte en la salut i el benestar de la població vulnerable de la ciutat.

La iniciativa WellBased es canalitza a través de l’oficina d’energia de l’Ajuntament, que ha creat una escola ciutadana en què s’imparteix formació relacionada amb mesures d’estalvi energètic. Les famílies que vulguen participar-hi tenen fins al 31 de maig per a inscriure-s’hi i han de fer-ho a través de l’oficina física o de la pàgina web i assumir el compromís de formar part del programa durant 18 mesos.

En la capital valenciana, una de les sis ciutats que participen en el projecte pilot, les accions se centren en els barris d’Algirós, Camins al Grau i els Poblats Marítims, Benimaclet, Orriols, Torrefiel, Benicalap i Patraix.

El programa arranca amb una auditoria energètica, a què segueix una instal·lació domiciliària de mesuradors de consum i un kit per a la seua reducció. El paquet, entregat als usuaris, conté bombetes led, una pastilla de connexions, rivets per a evitar corrents d’aire en portes i finestres, un mesurador d’energia i un programador amb temporitzador per a regular electrodomèstics.

L’estudi aborda les conseqüències que té la pobresa energètica per a la salut, partint d’algunes evidències que s’han mostrat en els últims anys. Les temperatures excessivament altes dificulten el descans i produeixen marejos, el fred porta a refredats, la humitat excessiva a malalties respiratòries i a més, afigen des del programa, opera el factor mental: l’estrés per no arribar a final de mes. Aquestes qüestions poden cronificar-se i afecten la població més vulnerable, especialment xiquets i ancians.

Noemí García, coordinadora del projecte WellBased en Les Naus, recalca la necessitat d’abordar el dret a l’energia. “La pobresa energètica és un problema estructural, no és només una qüestió d’ingressos. Hi influeix el mercat energètic, els preus elevats, la ineficiència de les llars i dels electrodomèstics”, indica.

El projecte conclourà en dos anys amb una avaluació dels resultats, comparant-se entre els sis pilots que es desenvolupen en diversos països d’Europa, i s’elaboraran unes recomanacions de política econòmica, així com per a l’escalabilitat i la replicabilitat de les intervencions urbanes. A València, a més de l’Ajuntament, a través de Las Naves, participen en la iniciativa un consorci format per la Fundació València Clima i Energia, l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva de l’Hospital Clínic de València, la Universitat de València i l’empresa KVeloce.