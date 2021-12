L’entorn del Mercat Central de València inicia la reconversió per als vianants amb l’obertura de la plaça de Bruges

La plaça de Bruges s’obri de nou a la ciutadania com un espai en què el vehicle privat ha cedit el protagonisme al vianant. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha visitat dimecres la plaça, juntament amb altres membres de la corporació, una vegada ha conclòs la primera fase de les obres de remodelació del Mercat Central. Tal com es va comprometre el Govern municipal amb el sector comercial de la zona i els venedors del Mercat, la plaça està a punt per a la campanya de Nadal.

Segons Gómez, “hem complit el compromís adquirit amb el Mercat Central que la porta del recinte que dona a la plaça de Bruges estiguera disponible per a un dels seus principals moments comercials, que és la campanya de Nadal”.

La vicealcaldessa i delegada d’Urbanisme ha volgut posar en valor “la recuperació d’aquest entorn que era, sens dubte, un espai en què no s’havia posat tot l’esforç necessari, i que, amb el disseny urbà anterior, s’havia convertit de fet quasi en una frontera entre el nucli comercial més vinculat al barri del Carme i els barris del Mercat i del Pilar”. “Amb aquesta remodelació –ha afegit– fem desaparéixer aquesta frontera que era l’antiga avinguda del Baró de Càrcer, hui avinguda de l’Oest, mitjançant una reorganització completa de l’entorn que posa en valor tot el seu caràcter històric”.

A més, la delegada d’Urbanisme ha recordat que una de les reivindicacions de venedors i venedores d’aquesta part del Mercat era aconseguir un caràcter atractiu i cridaner també en aquesta porta, com en la més pròxima a la Llotja; “i amb aquesta reurbanització de millora de tot l’entorn s’igualen les oportunitats comercials de tots els venedors i venedores”, ha afirmat.

La Junta de Govern Local va aprovar, el mes de febrer passat, l’adjudicació de les obres del projecte d’urbanització per a la regeneració urbana de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, la Llotja de Mercaders, el Mercat Central i l’Església de Sant Joan del Mercat, a la firma Pavasal, per un import de 4,8 milions d’euros i amb una reducció de termini de 104 dies sobre el termini inicial de 15 mesos.

Es tracta d’un dels projectes més importants de la ciutat València, ja que preveu la regeneració urbana d’un àmbit que es desenvolupa al voltant de tres béns d’interés cultural (BIC). El projecte transforma l’entorn en un espai de conjunt unitari i el convertirà en un àmbit per als vianants, ja que preveu la recuperació de 20.000 metres de sòl urbà per a la ciutadania.

L’actuació s’executa en quatre fases a desenvolupar en 12 mesos, amb la qual cosa està previst que acaben a l’abril del 2022. La primera fase, que és la que ja ha conclòs, ha permés actuar sobre la plaça de la Ciutat de Bruges i adjacents (carrer Vell de la Palla, plaça de la Comunió de Sant Joan i part del carrer de la Boatella (tram entre Bruges i Valeriola). Tal com es va comprometre l’equip de Govern, les obres d’aquesta primera han conclòs abans de la campanya de Nadal, per no afectar el Mercat Central ni els comerços de la zona. De fet, durant el desenvolupament de les obres, la ciutadania ha pogut continuar fent les compres amb normalitat en els comerços de l’entorn i en el Mercat Central.

La segona fase arrancarà el mes que ve, amb un àmbit d’actuació en la zona nord de la plaça del Mercat, des de la Bosseria fins al mercat Central, mentre que la fase 3 començarà a l’agost sobre la zona sud de la plaça del Mercat i la 4 al novembre per acabar l’actuació als carrers de Maria Cristina i de les Carabasses. A més, es preveu adequar una zona de jocs a la plaça de la Taula de Canvis; i així mateix, s’ha elaborat un disseny de paviments, que acompanyaran els diferents recorreguts a peu. En el cas de l’entorn del Mercat, la pavimentació és amb llamborda recuperada com a element de connexió amb la memòria històrica.

Aquest projecte té finançament europeu, a través de l’IDAE, amb un total de 3,2 milions d’euros per a sufragar part de la reforma de la plaça de Bruges i de la plaça del Mercat. Es tracta del sisé IDAE que rep la ciutat, i el de més quantia econòmica, i suposa un suport de la UE a aquesta actuació que ajuda a combatre el canvi climàtic i mitiga l’empremta de carboni, que promou la conversió en zona de vianants i elimina el trànsit privat en un entorn de tanta importància històrica i patrimonial.