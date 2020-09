Una productora de Canal 9 va donar diners a dos convidats perquè compraren droga abans d’acudir a un programa a difamar Jesús Vázquez

Una productora que treballava per a la televisió pública valenciana Canal 9 fa 25 anys va pagar drogues a dos convidats per aconseguir mantindre’ls en peu fins al programa de la nit, en el qual van difamar el presentador Jesús Vázquez. La història la conta la periodista Mariola Cubells, analista de televisió i col·laboradora en nombrosos mitjans, en una columna en el web espanyol de l’Huffington Post. La periodista ja va explicar en un llibre el 2005 que Canal 9 es va convertir en una fàbrica de mentides i algunes pràctiques poc ortodoxes i poc legals que s’hi donaven.

Cubells, llavors redactora del programa Parle vosté, calle vosté, un dels precursors del que hui coneixem per “teleporqueria”, va rebre l’encàrrec de la productora P-52, també responsable de Tómbola, de ‘vigilar’ dos convidats, denunciants del cas Arny, un escàndol sobre prostitució de menors en un bar gai de Sevilla. La seua comesa era, segons explica la periodista, fer-se càrrec dels dos joves des que baixaren de l’avió fins que entraren en directe en el programa en què abocarien greus acusacions contra el presentador.

Els convidats, segons el relat de Cubells, patien algun problema de drogues i durant la jornada van començar a sentir cert ‘mono’. Ben entrada la vesprada, la periodista va consultar amb els seus superiors què hauria de fer, davant els senyals físics del mal estat dels convidats. “Tu només dona’m pasta i demana’m un taxi, jo vaig, compre el cavall i torne”, li suggereix un; “Demana-li diners a producció, que li la compren, que algú els acompanye”, va ser la resposta de la productora.

La periodista va rebre de producció una quantitat equivalent a 300 euros per a sufragar les despeses dels convidats i complir la seua comesa; els pretesos denunciants van rebre mil euros cadascun per la seua aparició televisiva i de l’import del subministrador de droga no se sap res. Tot això, diners de la televisió pública valenciana.

Cubells explica la història 25 anys després motivada per l’aparició de Jesús Vázquez en un programa de Bertín Osborne, on conta els danys psicològics que li van provocar aqueixes difamacions: “Demanar-li perdó, per la part que em va tocar en allò, és el mínim que puc fer”. El cas va afectar 49 homes i desenes de personatges famosos homosexuals els noms dels quals van ser filtrats als mitjans. Dels 49 processats, 33 van resultar absolts. El presentador ha acceptat les disculpes de la periodista.