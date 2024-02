El Síndic considera que Catalá vulnera els drets de l’oposició per reduir la seua capacitat de control i el PSPV anirà al jutjat

“Arribats a aquest punt, es fa evident que des de l’Ajuntament de València no s’han dut a terme les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic contingudes en la Resolució de consideracions del 18/12/2023. Aquest comportament ha impedit aconseguir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa”.

El Síndic de Greuges retrau així a l’alcaldessa de València, María José Catalá, en la seua resolució de dimecres 28 de febrer, que no haja tingut en compte la recomanació emesa en el seu escrit del mes de desembre passat en resposta a una queixa del PSPV per haver reduït el nombre de comissions informatives i de membres d’aquestes, cosa que implica una retallada en les preguntes i mocions que pot presentar l’oposició.

En concret, en el mandat passat hi havia set comissions i nou regidors per comissió, tot i que en aquest hi ha tan sols cinc comissions amb set edils cadascuna.

En l’informe del 18 de desembre passat el Síndic considerava que “la competència del ple per a fixar discrecionalment el nombre de comissions informatives permanents i de persones integrants en aquestes no és absoluta”. D’una banda, “no pot ser arbitrària, perquè l’article 9.3 de la Constitució ho prohibeix”. I de l’altra, “l’exercici d’aquesta potestat discrecional tampoc pot limitar o dificultar en excés el dret fonamental dels regidors a la participació en la gestió dels assumptes públics”.

A més, afegia: “Resulta evident que com menys comissions informatives permanents hi haja, més s’hi concentren la gran quantitat de temes o assumptes diferents respecte dels quals ha de decidir el ple d’una gran població com és València. Si es redueix el nombre de comissions i es redueix també el nombre de persones integrants d’aquestes, que, a més, no poden preguntar il·limitadament, sinó que han de respectar un límit de preguntes, el resultat és obvi: és més difícil participar, controlar i fiscalitzar els assumptes municipals”.

Per aquest motiu, recomanava que es modificara “l’acord de creació de les comissions permanents ordinàries adoptat pel ple de l’Ajuntament de València en la sessió extraordinària del dia 28/07/2023”.

L’equip de Govern de Catalá, no obstant això, no ha tingut en compte la recomanació, cosa que retrau el Síndic recordant que, quan estava en l’oposició, també va posar una queixa en limitar l’equip de Govern d’esquerres el nombre de preguntes a presentar en el ple pels regidors. En aquest cas, recorda la institució, va demanar un canvi als gestors anteriors, per la qual cosa posa en relleu que manté el mateix criteri independentment del color polític de la corporació.

“Cal insistir que, com no podria ser d’una altra manera, i al marge de les decisions polítiques adoptades pels diferents equips de govern municipal, la doctrina i la posició d’aquesta institució es manté ferma i invariable en la millora del funcionament democràtic de les entitats locals i en la defensa de la interpretació més favorable a l’exercici del dret fonamental dels regidors a participar en els assumptes públics amb la finalitat de potenciar el control, la transparència i la rendició de comptes”, diu en la seua resolució final.

Segons el Síndic, “aquesta institució ha pogut comprovar que el conjunt de les decisions adoptades per l’Ajuntament de València en els últims anys (limitació del nombre de preguntes dirigides a les comissions i al ple, reducció del nombre de comissions i de les persones que la componen) determinen de manera inequívoca la reducció de les possibilitats d’actuació dels regidors de l’oposició”.

El PSPV recorrerà al jutjat

El regidor socialista Borja Sanjuán ha anunciat que el Grup Municipal Socialista interposarà una denúncia davant el Contenciós Administratiu contra el govern de María José Catalá per vulnerar els drets de l’oposició. Sanjuán s’ha manifestat en aquests termes després de l’última resolució del Síndic de Greuges en què posa de manifest que el PP “posa traves a l’oposició” perquè faça la fiscalització del govern municipal.

“El Síndic ens ha tornat a donar la raó i confirma en la seua última resolució, amb molta duresa, que Catalá actua conscientment per a limitar els nostres drets i els del conjunt de l’oposició. I no sols això, sinó que, a més, retrau al govern del PP que haja incomplit les recomanacions fetes per la Sindicatura i que ho posarà en coneixement de tots els ciutadans i ciutadanes, així com dels membres del parlament valencià”, ha manifestat.

Per a Sanjuán, el Síndic ha posat en evidència que les mesures adoptades per Catalá per a restringir la participació de l’oposició tant en les comissions com en el ple “són arbitràries i poc transparents”, com denunciava el Partit Socialista. De fet, en la seua resolució retrau al govern del PP que ni tan sols s’haja permés al Grup Municipal Socialista la possibilitat de defensar-se i recórrer contra la seua decisió de no acatar les recomanacions de la Sindicatura.

“Recorrerem al Contenciós Administratiu, perquè estem segurs que, com va passar amb el Síndic i com hauria passat en el Consell Jurídic Consultiu si ens hagueren deixat denunciar-ho, ens donarà la raó. Perquè és obvi que, quan es redueixen comissions informatives, així com el nombre de regidors que poden participar-hi, es restringeix la possibilitat de l’oposició de participar en l’activitat pública per a fiscalitzar el govern”, ha incidit.

El regidor socialista, a més, ha assenyalat que el Síndic fa un retret contundent a Catalá per la seua “doble vara de mesurar” pel que fa a les limitacions de l’oposició. “En l’escrit li recorda que, quan estava en l’oposició, va denunciar diverses vegades el govern, perquè entenia que limitava els seus drets. Si a ella llavors li semblava que amb set comissions i nou regidors per comissió es limitaven els seus drets, ara no pot defensar que, amb dues comissions menys i dos regidors menys per comissió, no es limiten els drets de l’oposició, perquè és incongruent”, ha dit.

Per a Sanjuán, la decisió de Catalá d’incomplir les recomanacions del Síndic “arrossega aquest Ajuntament a anar fent el ridícul en termes democràtics simplement perquè té por que puguem accedir a expedients, que puguem fer preguntes i que puguem fiscalitzar la seua faena”.

“Demostrant, en aquesta qüestió i en altres, que, amb la seua manera d’actuar des de l’opacitat, aquest Ajuntament lliscant des de la defensa de l’interés general a la defensa del seu interés particular”, ha finalitzat.