El València CF, obligat a avançar en el poliesportiu de Benicalap per poder mantindre el pla del nou estadi

“Per a l’1 de juliol esperem que la propietat complisca amb el que vam acordar en l’última reunió, ens agradaria que fora així, i que puguem tindre aquest projecte base i d’execució, perquè això significaria que realment compleixen el que van dir fa uns dies, que era precisament que construiran el poliesportiu de Benicalap el 2022”.

Així s’ha pronunciat en declaracions a elDiario.es la regidora d’Esports de València, Pilar Bernabé, pel que fa al pas que ha de fer dijous el València CF respecte al poliesportiu de Benicalap, a què el club es va comprometre amb el barri per compensar la pèrdua de sòl públic per la construcció del nou estadi, una qüestió que a més recull l’actuació territorial estratègica (ATE), el document que recull totes les condicions urbanístiques per a possibilitar el trasllat del Mestalla a l’avinguda de les Corts Valencianes.

El 10 de maig passat, Bernabé es va reunir amb els responsables tècnics del despatx d’arquitectes que ha contractat el València CF i amb un representant del club per avançar en el projecte del poliesportiu.

Després de la reunió, l’edil va confirmar que “la proposta presentada s’ajusta a les necessitats de la ciutat” i va instar el club a presentar “el projecte base i d’execució abans de l’1 de juliol, que és el mínim que es necessita per poder posar-ho en marxa”.

El compliment d’aquest compromís per part del club pot ser clau per a la decisió final sobre la nul·litat, el manteniment o la pròrroga de l’ATE.

Si el club presenta el projecte tal com es va comprometre, s’entendria com un gest de voluntat per a complir el nou full de ruta proposat en la seua petició de pròrroga i per a mantindre, per tant, l’ATE mentre l’entitat esportiva vaja complint el seu nou calendari. Si, una vegada més, no es produeixen moviments i l’1 de juliol no arriba el projecte de Benicalap, l’Administració tindrà més arguments legals per a anul·lar-la.

De fet, des de l’Administració autonòmica s’observa amb atenció aquesta qüestió, ja que la Conselleria d’Economia, previ informe vinculant del departament de Política Territorial, ha de remetre abans del 16 de juliol una resposta oficial a la petició de pròrroga del club.

El 16 d’abril passat, el València CF va sol·licitar una pròrroga sense aportar cap garantia quant al finançament de l’operació i fiant els nous terminis proposats al fet que remeta la pandèmia i es recupere l’economia, amb la finalitat que les parcel·les de l’avinguda d’Aragó es puguen vendre a un preu suficient (uns 120 milions) que permeta escometre tot el projecte.

En el document que signa el president, Anil Murthy, l’entitat es compromet a buscar el finançament necessari per a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com a reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i culminar-lo a mitjan 2026.

Una vegada presentada aquesta petició formal de pròrroga davant la Conselleria d’Economia, l’Administració té un termini legal de resposta al club de fins a tres mesos.

Així doncs, Economia emetrà una resposta basant-se en l’escrit vinculant de Política Territorial sobre la petició de pròrroga, en l’informe de l’Ajuntament, que desaconsella ampliar els terminis, llevat que el club oferisca garanties econòmiques, i en el document presentat fa poc sobre la penalitat de 2,3 milions per incompliment de la primera fase de l’ATE.