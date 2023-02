València esgrimeix una sentència del Suprem sobre apartaments turístics a Palma per justificar la seua prohibició a Ciutat Vella

“Es qüestiona l’Ajuntament recurrent si és proporcionat que tota la ciutat puga arribar a ser un allotjament turístic. Això sembla desprendre’s de la sentència. I aquesta conclusió no pot ser compartida ni confirmada per aquest Tribunal”. El Tribunal Suprem s’ha pronunciat així per donar la raó a l’Ajuntament de Palma i avala d’aquesta manera que el consistori puga prohibir en tota la ciutat els lloguers turístics en habitatges plurifamiliars. L’alt tribunal accepta el recurs presentat pel consistori contra la sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), que el setembre de 2021 anul·lava la prohibició, acordada el 2018 i recorreguda després per la patronal del lloguer turístic Habtur.

En la seua sentència, el Suprem afirma que “la zonificació provisional aprovada per l’Ajuntament de Palma compta amb la motivació corresponent: els informes que obren en l’expedient evidencien l’impacte d’aquesta activitat sobre la configuració i la convivència social en els barris, la falta d’oferta d’arrendament per a la població resident i els possibles efectes significatius sobre el medi ambient, territori, recursos energètics, hídrics, infraestructures i carreteres”.

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va esgrimir dimecres aquesta sentència per justificar el recent acord pel qual es prohibiran llicències per a nous habitatges d’ús turístic en tota la ciutat, una decisió adoptada després de la sentència que elimina diverses restriccions imposades per l’Ajuntament a aquesta mena d’allotjaments després de la denúncia interposada per la patronal d’apartaments turístics.

Gómez va celebrar la recent decisió del Tribunal Suprem que avala les restriccions als apartaments turístics que havien establit les administracions a Palma i que, per tant, considera que secunda la posició que ha mantingut l’Ajuntament de València a l’hora d’establir limitacions de l’ús turístic en habitatges.

“Aquesta sentència del Suprem avala i dona la raó a l’Ajuntament de València sobre la nostra capacitat de restringir la possibilitat d’obrir nous apartaments turístics i lloguers ocasionals en zones altament saturades. Amb aquesta resolució, el recurs que hem interposat a la interlocutòria de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les restriccions a l’ús turístic a Ciutat Vella ix amb molta més força de ser estimat, perquè tenim una sentència ja del Tribunal Suprem exactament igual al nostre cas, però a les Balears. Per tant, sabem que avalarà la posició de l’Ajuntament de València”, va manifestar.

“En zones determinades de la ciutat de València, com ocorre en el nostre centre històric, hi ha una sobresaturació, cosa que porta al fet que es perda el caràcter residencial dels nostres barris, genera un model turístic que no volem ni desitgem, augmenta el preu del lloguer residencial i, per tant, entenem que els ajuntaments tenim la capacitat i la potestat de dir quins models de barri, quins models de ciutat i quin model turístic volem”, va comentar.

La vicealcaldessa va mostrar la seua satisfacció per la posició del Tribunal Suprem “avalant la posició que defensem des de l’Ajuntament de València sobre la nostra capacitat de decidir que un barri o un districte com Ciutat Vella continue sent un barri de caràcter residencial, continue sent un barri que, per a ser atractiu, per a continuar sent atractiu, no pot caure en la sobresaturació turística. Per tant, també ens ajuda a millorar el nostre model turístic, sent molt més sostenible i integrat en els nostres barris i en el nostre territori”.

La Junta de Govern Local va acordar divendres passat 3 de febrer iniciar els tràmits per a dur a terme una modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella que impedirà que en aquest espai hi haja habitatge de lloguer turístic ocasional.