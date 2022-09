València Silicon Clúster vol posicionar Espanya com a líder mundial en semiconductors

El parc científic de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha acollit aquesta setmana la primera trobada del Comissionat per al Perte Xip amb les empreses de l’ecosistema de semiconductors a Espanya.

El Comissionat s’ha reunit amb representants del clúster de microxips a València, conegut com a València Silicon Clúster, i integrat per més d’una desena d’empreses, entre les quals Das Photonics, VLC Photonics, iPronics, ams-Osram, Bosch, MaxLinear, Analog Devices i Governanza Industrial.

Segons ha explicat Jaime Martorell, comissionat del Govern d’Espanya per al Perte Xip, “l’ecosistema és el focus en què hem de centrar-nos; fan falta fàbriques, però l’ecosistema és la clau”.

A la reunió han assistit també Guillermo Gómez, coordinador d’Àrea del Gabinet del Secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals; la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Empar Martínez; el vicerector d’Innovació i Transferència de la UPV, Salvador Coll, com a representant de la Universitat Politècnica de València, número u entre les universitats tecnològiques a Espanya, i Mayte Bacete, representant del clúster de microxips de València i directora de Max Linear Hispania.

La secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Empar Martínez, ha assenyalat que “l’objectiu és l’impuls d’un centre d’excel·lència per a desenvolupament de projectes pilot o, fins i tot d’un model de Fab of fabs, un espai de pilotatge de primers desenvolupaments per a altres empreses i grans players del món”.

Salvador Coll, vicerector d’Innovació i Transferència de la UPV ha subratllat que “més del 50% dels enginyers en semiconductors estan a València. Així que l’opció més sòlida i viable està ací”.

Bacete ha destacat “la singularitat de la Comunitat Valenciana en fotònica i microelectrònica”. “Cal treballar per posicionar-nos en aquest tema”, ha dit. “I un aspecte fonamental és que cal potenciar el disseny. El Perte ha de potenciar aquest aspecte per poder situar a Espanya en la baula que li correspon. La nostra experiència amb multinacionals és de primer nivell, però cal continuar potenciant aquest camp”.

València Silicon Clúster

La idea de València Silicon Clúster és simple i innovadora: enquadrar les immenses capacitats del territori valencià sota una proposta operativa única i una mateixa identitat de marca, situant les aspiracions de l’ecosistema valencià respecte a tots els nivells possibles de la cadena de valor d’un sector tecnològic clau en el desenvolupament de l’economia digital mundial.

Fins a set empreses multinacionals (la major part de les quals cotitzades en els índexs tecnològics de referència) especialitzades en disseny de microxips, tenen seu a València o l’entorn metropolità immediat: MaxLinear, Analog Devices, ams-Osram, Bosch, VLC Photonics/Hitachi o Ipronics. Aquesta confluència de fortaleses competitives posiciona l’ecosistema valencià com un dels agents indispensables en la definició i desenvolupament del Perte (Projecte Estratègic de Recuperació Transformació de l’Economia) de semiconductors anunciat pel Govern d’Espanya el mes d’abril passat, amb una inversió prevista d’11.000 milions d’euros. La indústria valenciana ha fet un pas al capdavant i ha decidit articular les capacitats de lideratge del seu sector en favor d’un posicionament efectiu respecte del Perte d’electrònica i semiconductors, visibilitzant així les aspiracions de l’ecosistema industrial més sòlid i desenvolupat d’Espanya en aquest sector.

Amb aquest objectiu ha estat treballant un nodrit grup d’empreses, universitats i instituts d’investigació durant les últimes setmanes per fer arribar a la Generalitat Valenciana una postura conjunta batejada València Silicon Clúster, el principal objectiu del qual a curt termini és situar el potencial de l’ecosistema valencià com a entorn d’aplicació prioritària en el finançament del Perte de semiconductors.