El acuerdo en Ford Almussafes sale adelante solo con el apoyo de UGT y el resto de sindicatos piden un referéndum

El comité de empresa de Ford Almussafes en el que están representados todos los sindicatos de la planta, en concreto, UGT con 21 delegados, Intersindical con 9, CCOO con 3 y CGT con 2, se reunió este lunes para votar el acuerdo laboral alcanzado por la organización mayoritaria con la dirección para los próximos años, con el objetivo de posicionarse frente a la factoría de Saarlouis la más productiva y rentable de Europa para adjudicarse la fabricación de los modelos eléctricos, una decisión que adoptará la multinacional en junio.

Como era de esperar, el pacto ha salido adelante con los votos en solitario de los 21 delegados de UGT, mientras los 14 restantes se opusieron y presentaron un plan alternativo que con la negativa de los ugetistas, no salió adelante: "Entendemos que las condiciones económicas y laborales que actualmente tenemos son lo suficientemente competitivas para que la dirección de esta empresa apueste por esta plantilla sin necesidad de recortar todavía más nuestros salarios y derechos", afirmaron.

Tampoco se aprobó la propuesta de realización de un referéndum con urnas, voto secreto y transparencia entre los 6.000 trabajadores de la plantilla, "tal y como siempre se ha hecho con la aprobación de los diferentes convenios en los 46 años de historia de Ford en Almussafes", afirman fuentes de Intersindical, que también criticaron que no se han facilitado por escrito los detalles del acuerdo laboral.

La votación no ha sido reconocida por el resto de sindicatos por cuestiones de transparencia, puesto que han afirmado que solo UGT ha tenido acceso al proceso y que hay trabajadores que han podido votar más de una vez

La organización mayoritaria ha venido realizando en los últimos días un sondeo entre los trabajadores a través de una aplicación en la que había que darse de alta identificándose con nombres y apellidos. Aunque la encuesta estaba dirigida a sus afiliados, se ha dado la oportunidad de participar al resto de la plantilla, para lo que había que pedir una solicitud mediante un correo electrónico, siempre identificándose.

Una participación del 70,2%

Fuentes de UGT informaron de que han participado 4.193 empleados de un total de 5.971, es decir, un 70,2%. De ellos, solo 48 no eran afiliados y del total, un 75% ha votado a favor del acuerdo, un 22,6% en contra y un 2,4% se ha abstenido.

Con todo la votación no ha sido reconocida por el resto de sindicatos por cuestiones de transparencia, puesto que han afirmado que solo UGT ha tenido acceso al proceso y que hay trabajadores que han podido votar más de una vez. Algunos empleados consultados por este diario han afirmado que conocen casos en este sentido, pero aseguran que en teoría solo se contabiliza el primer voto.

Sobre los resultados, desde UGT comentaron que "una vez más la plantilla se ha implicado y ha participado durante estos días poniendo en valor este resultado por las circunstancias que entre ERTE, COVID y teletrabajo han hecho que casi 2.000 compañeros y compañeras no estuvieran en fábrica a diario".

Además, afirmaron que "este proceso no finaliza ahora, vamos a sumar los máximos apoyos posibles del resto de estamentos sociales con el objetivo de hacer visible la situación de la factoría y seguir reivindicando nuestro futuro para que cuando en junio tengan que tomar una decisión desde Detroit no haya ninguna duda de dónde y cómo está posicionada la factoría de Almussafes".

En la reunión de este lunes, tanto Intersindical como CCOO y CGT propusieron "la reanudación de las negociaciones sobre la base de alcanzar un acuerdo que mantenga, al menos, las actuales condiciones laborales, y salarios ligados al incremento del IPC", una propuesta rechazada por UGT.

Detalles del acuerdo aprobado

Como informó elDiario.es, la dirección de Ford Almussafes reunió el pasado martes 8 de febrero al comité de empresa para informar de los detalles del acuerdo laboral alcanzado el pasado 27 de enero en Colonia con UGT, ante la elección que debe hacer la compañía entre València y Saarlouis (Alemania) para la fabricación de sus dos modelos eléctricos, una decisión que la multinacional anunciará en el mes de junio en su sede de Detroit y que equivale a garantizar el futuro de la fábrica seleccionada.

El acuerdo contempla incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales que suman 7.000 euros entre 2022 y 2025, y retornar al IPC en el año 2026. En concreto, en las tablas salariales para cada uno de los cuatro años el aumento sería el siguiente: 1.000 euros en 2022, que se pagarían a la firma del acuerdo; 1.500 euros en 2023; 2.000 euros en 2024; y 2.500 en 2025.

Se trata de un pacto a cinco años que está condicionado a que Ford asigne en junio la plataforma eléctrica de los futuros vehículos a la factoría de Almussafes. De lo contrario, el acuerdo no tendría validez y quedaría reducido a un año en el que los salarios tendrían que aumentar un 1% por encima del IPC, con carácter retroactivo y con validez solo para 2022, lo que describe como la "situación no deseada".

Además, a partir de 2025, la jornada diaria se incrementaría en 15 minutos por turno, mientras los días de jornada industrial se podrían trabajar sin coste adicional "siempre y cuando no haya que recurrir a un ERTE". Si estas dos medidas no fueran suficientes para atender la demanda, se podrían programar a partir de 2025 hasta ocho sábados laborables por trabajador, con jornada de descanso a cambio y un plus de flexibilidad a partir de 72 euros. Este plus sería el equivalente a la diferencia entre las horas extra trabajada y el dinero correspondiente por grado y antigüedad de cada empleado. Si todo esto no fuera suficiente para garantizar la demanda de vehículos eléctricos, se podrían realizar adicionalmente hasta diez sábados en horas extra por cada trabajado.