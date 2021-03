Sanidad autoriza el 19 de marzo en València una Nit del Foc descentralizada y en horario de toque de queda para evitar concentraciones

La suspensión de las fiestas falleras no impedirá que los valencianos y valencianas puedan disfrutar de una particular 'Nit del Foc', aunque sea desde los balcones de sus casas y un día más tarde de lo que marca la tradición.

El alcalde de València, Joan Ribó, se reunió este martes con la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en el marco de la comisión mixta creada entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento para el seguimiento de la COVID-19 en la ciudad de València.

En el encuentro, Ribó trasladó la propuesta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana (Piroval) de celebrar un castillo de fuegos durante la noche de San José desde distintos puntos de la ciudad y ha confirmado que la administración autonómica acepta la propuesta, que todavía está pendiente de la autorización administrativa de la Delegación del Gobierno.

Fuentes de la representantación del Gobierno en València explicaron que, si bien este martes a mediodía aún no habían recibido ninguna petición al respecto, si Sanidad no ve riesgo sanitario y el disparo cumple la normativa habitual de este tipo de espectáculos no habrá ningún problema para que se pueda autorizar.

El alcalde explicó que, de celebrarse este espectáculo, “sería siempre en horario nocturno comprendido dentro del toque de queda y, por eso, la ciudadanía lo tendría que ver desde los balcones de sus casas y sin salir a la calle”.

Aemás, recordó que “este año no se puede hacer fiesta en los casales falleros” y que el Ayuntamiento “vigilará que sea así porque no está permitido”. Aun así, Ribó le insistió a la conselleria para que sí permita el acceso a las sedes de las comisiones festeras para “hacer tareas administrativas”. El alcalde argumentó que, en estos momentos, “las fallas están en fase de solicitar ayudas económicas y, por lo tanto, necesitarán acceder a la documentación, las cuentas o los ordenadores”.

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, agradeció lal Ayuntamiento de València y al alcalde “su máxima colaboración” y recordó a la población que “este año habrá no-Fallas”. La consellera afirmó: "Entiendo que son unas fiestas muy entrañables para los valencianos y valencianas pero, este año, no podremos celebrarlas porque lo importante es no retroceder en la pandemia”.

Respecto al calendario escolar fallero, el alcalde se remitió a la reunión que celebrará este jueves el Consejo Escolar de la ciudad para decidir si mantiene o aplaza los tres días no lectivos previstos alrededor del día de Sant Josep. El alcalde consideró que “respetando siempre los tres días de fiesta se podrían trasladar a otras jornadas más adelante”.

Protesta de la pirotecnia

El sector de la pirotecnia se concentró este lunes en la plaza del Ayuntamiento de València, fecha en la que debía haberse disparado la primera mascletà del calendario de las fiestas falleras, por "una situación que supondrá la desaparición de un sector emblemático con profundas raíces valencianas". Los pirotécnicos pidieron trabajar porque "ya no aguantan" y "disparar sin gente" al igual que se celebran partidos de fútbol o baloncesto: "Con los dedos de las manos nos sobra para contar los disparos que hemos hecho en un año", lamentaron.

Durante la protesta, Piroval leyó un manifiesto para "reivindicar la importancia del sector a nivel cultural, tradicional y del oficio artesano". Después, al grito de 'senyor pirotècnic, pot començar la mascletà', la misma que pronuncian cada día del 1 al 19 de marzo las falleras mayores de València para dar comienzo a los disparos, encendieron una traca para denunciar el "abandono" que sufren y reclamar que se les permita trabajar.