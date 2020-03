Barceló pide disculpas tras afirmar que los contagios entre sanitarios se pueden deber a "viajes o contactos con amigos"

La consellera de Sanidad, Ana Berceló, ha pedido disculpas por las manifestaciones realizadas este martes en relación al elevado número de contagios entre el personal sanitario, en concreto, 414 de los 2.167 positivos en la Comunitat Valenciana, es decir, un 19%.

Sobre las causas de este elevado porcentaje, Barceló ha comentado en su intervención que existe "una casuística muy elevada; hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron, o bien otros profesionales que llevaron a cabo o hicieron un viaje y por tanto importaron el virus, la casuística es enorme, yo creo que no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido, en algunos casos no tenemos la fuente, pero son distintas fuentes, no hay una única fuente".

Ante una pregunta sobre la fuente de contagio en profesionales he comentado que el contagio se puede haber producido de formas diversas, también por la exposición en primera línea, siento que se haya interpretado de otra forma. — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) March 24, 2020

Estas declaraciones han causado la indignación entre el colectivo hasta el punto que el Consejo de Colegios de Médicos Valencianos ha exigido a través de un comunicado "una rectificación inmediata y una disculpa a todo el personal sanitario que con su dedicación y entrega está poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, y en caso de que la consellera no asuma sus responsabilidades solicitaremos su cese fulminante".

La entidad ha insistido en la necesidad de obtener "medidas adecuadas de protección personal, ya que la principal vía de contagio es el contacto directo con el enfermo", así como de que se realicen "las pruebas diagnósticas al personal sanitario de forma prioritaria para evitar la propagación del coronavirus a sus pacientes y a sus familias".

También el Sindicado Médico ha exigido una rectificación y además que presente al presidente Ximo Puig su "dimisión irrevocable por su incapacidad manifiesta para hacer frente con las mínimas garantías a la crisis de pandemia COVID19 a la que nos enfrentamos". Además, han advertido de la imposición de una querella criminal por incumplimiento de la legislación en materia laboral.

Ante esta situación, Barceló ha reconocido por medio de un comunicado que sus palabras "no han sido afortunadas" y que por lo tanto, pide "disculpas si han podido molestar u ofender". "Nada más lejos de mi intención", ha añadido.

"No duden que soy muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran, día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada", ha finalizado la consellera.