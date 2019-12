Diari La Veu dejará de publicarse el 31 de diciembre tras siete años ofreciendo información en valenciano

La asamblea general de Edicions Diari La Veu, Coop. V. acuerda por unanimidad no continuar con el diario digital: "No se dan las circunstancias necesarias para seguir con el proyecto de la manera como estaba concebido" La cooperativa estudiará posibilidades de futuro que permita otro tipo de publicación informativa sobre la actualidad valenciana, pero no de manera diaria