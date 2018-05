Las redes sociales piden boicotear la presencia de Israel en el Festival de Cine de Elche

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) anunciaba en la mañana de este lunes por redes sociales que habían llegado a un acuerdo con la embajada de Israel en España para que sea el país invitado en esta edición, la 41. “Estaremos encantados de ver su mejor cine en corto”, concluía el mensaje acompañado de una gran bandera del país de Oriente Próximo.

Al mismo tiempo, miles de palestinos salían a las calles de Gaza para protestar por la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada de EEUU en Israel de Tel Aviv a Jerusalén con el resultado de más de 50 palestinos muertos y más de 2.000 heridos a manos del ejército israelí al cierre de esta edición.

Esta coincidencia ha desatado la indignación de decenas de seguidores del FICIE que han reclamado el boicot de aquel país en el festival de este año. Entre ellos, el del director de cine Àlex Lora, nominado al Goya 2018 al mejor cortometraje documental por The Fourth Kingdom, quien se lamentaba de que el anuncio lo hicieran “el mismo día que Israel decide matar a más de 40 personas por las protestas palestinas”. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Ayuda al Sáhara Occidental, Ángela Carrillo, ha ido más allá y ha pedido boicotear su presencia “por no respetar los derechos humanos”.

Fuentes de la organización han lamentado las reacciones por “la mala fortuna de que haya coincidido todo hoy”. Explican que el post en la página de Facebook estaba programado desde el viernes y que la presencia de Israel está prevista desde hace meses y previamente anunciada desde hace un mes cuando comunicaron todas las novedades de este año.

Ante la pregunta de si tienen pensado retirar la invitación, afirman que “el acuerdo no es con el gobierno de Israel, sino con las escuelas y directores de cine”, con las que han tenido que contactar a través de la embajada. Es por ello que seguirán con el plan previsto al aducir que tienen una “industria cinematográfica muy potente”. “Son pioneros en cine LGTBI en un país de tantas contradicciones”, destacan.

“Nuestra idea no es cantarles las alabanzas a los israelíes”, añaden. Defienden estas fuentes la capacidad del cine “como puente entre culturas; el cine está por encima de eso”. Por último, aclaran que “si fuera el gobierno de Israel sí que entenderíamos perfectamente el boicot, pero la invitación no es el gobierno igual que el año pasado no fue con el gobierno de Rusia, sino que invitamos a sus cineastas”.

Con todo y en principio, el FICIE seguirá con su programación habitual marca este año por la apuesta que han hecho en reivindicar el papel de la mujer a través de la figura de Alice Guy, la primera mujer cineasta de la historia del cine. Este evento se celebrará del 13 al 20 de julio en Elche y está organizado por la Fundación Caja Mediterráneo.