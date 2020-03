El 'blanqueador' de la Gürtel confiesa que la red destinó 830.000 euros de 'mordidas' de la visita del Papa a comprar un solar

El primer acusado que reconoce los hechos del saqueo de Canal 9 durante la visita del Papa Benedicto XVI ha empezado a apuntalar las tesis de la Fiscalía Anticorrupción. Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama Gürtel considerado el blanquedor, ha asegurado que ayudó a crear la sociedad para ingresar parte de las mordidas del contrato de montaje de las pantallas gigantes para que los peregrinos siguieran los actos. En concreto, ingresaron 600.000 euros en metálico a través de Jacobo Gordon y otros 230.000 con una factura falsa emitida a la empresa adjudicataria del contrato de RTVV.

"Correa le plantea a Gordon la compra de un solar en la Nucia. Se iba a hacer con un dinero que le iba a entregar Pablo Crespo, en concreto con el dinero que se iba a ganar de la visita del Papa. Le entregó 600.000 euros a Gordon en metálico que este ingresó en el banco. Se ingresó en concepto de préstamos de Crespo, pero yo dije que era una barbaridad de operación", ha explicado. Blanco Balín ha matizado que el dinero "no era suficiente, por lo que se hizo una factura de Castaños Corporated de más de 230.000 euros a Teconsa". "Posteriomente se escrituró el solar, se pagaron los impuestos y se dieron poderes a Crespo en 2008 con la sociedad propietaria del solar Hator Consulting", ha explicado Blanco Balín a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

El también expresidente de Repsol ha mostrado su total arrepentimiento y ha anunciado que ha pagado 400.000 euros. "Después de doce años y mi arrepentimiento, he reflexionado y reconozco los hechos que se me imputan", ha dicho. "He ingresado 400.000 euros en la cuenta del juzgado pese a tener todos los bienes embargados. He pedido dinero a familiares y amigos para poder pagar y lo devolveré cuando me desembarguen", ha puntualizado como descargo.

Blanco Balín ha asegurado que conoció a Correa a mediados de 2005 "a través de Alejandro Agag", el yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar. "Se me encarga el asesoramiento fiscal de dos sociedades y constituir una tercera. Se me pide que ayude a Álvaro Pérez porque tenía un problema con Hacienda. A Crespo lo conocí igual que a Correa. El diseño del grupo empresarial era más de Correa y Crespo se dedicaba a la actividad operativa la gestión del día a día. Acordamos 60.000 euros anuales por asesorar y me dieron parte en una sociedad", ha declarado. Esta sociedad, Hator Consulting , fue con la que se compró el solar de la Nucia.

"A Pedro García -exdirector general de RTVV- lo ví una vez en Madrid. Nos invitó a mí y a Álvaro Pérez. Fue una comida social. Se comentó que se trabajaba con una visita del Papa, pero una conversación sencilla", ha apuntado. Posteriormente, ha dicho, "me piden que me traslade a València para tener una reunión con Trasgos -la UCO situó esta empresa como palanca de la financiación ilegal del PP de València, pero los hechos están prescritos-". "La intenció era ver las posibles empresas que podrían resultar adjudicatarias. Orange Market podía ser la ganadora, pero también Trasgos. Se intentó colaborar con Trasgos para participar en el concurso. Se pensó en hacer una UTE y fui a explicar cómo formar una UTE y cómo funciona. En las oficinas de Trasgos estuvimos Crespo, Correa y yo, en octubre de 2005", ha asegurado.

Esta fecha es importante porque se desconocía públicamente la intención de montar las pantallas gigantes por parte de Canal 9. "Trabajé en la unión entre Orange Market y Trasgos, pero posteriormente se me dijo que Orange iba a ir sola y sería adjudicataria. Como no tenía solvencia, Correa me dijo que tenía dos empresas que podrían poner la cara: Isolux o Teconsa. Finalmente se lo quedó Teconsa y cobraría emolumentos por intermediar", ha dicho. Blanco Balín ha asegurado directamente que Teconsa "era una empresa patalla".